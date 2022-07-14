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В РФ беспилотники научились доставлять кровь для переливания сразу на поле боя

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Разработанный учеными способ безопасен и организует оперативное снабжение полевых госпиталей в экстренном положении.

В РФ беспилотники научились доставлять кровь для переливания сразу на поле боя

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

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Тема:
Специальная военная операция России

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН создали систему транспортировки крови и лекарств при помощи автономных беспилотников. Об этом Минобрнауки России рассказали изданию Газета.ру.

Для доставки образцов крови использовали контейнер и дрон, который создали в СПб ФИЦ РАН. Специально разработанное индивидуальное крепление гасит колебания контейнера, чтобы значительно снизить тряску при перемещениях.

Ученые уверены, что подобный способ безопасен и организует оперативное снабжение полевых госпиталей кровью в экстренных ситуациях.

«Мы разработали систему транспортировки крови и медикаментов для оперативной доставки врачам. Применение таких систем в медицинской сфере позволит спасать людей за счет сокращения времени на доставку компонентов крови и медикаментов на большие расстояния, в частности, в зону военных действий, труднодоступные места или в травмоцентры в условиях мегаполиса», — объяснил руководитель лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев.

Еще весной этого года робототехники СПб ФИЦ РАН вместе с медиками Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (ВМА им. С. М. Кирова) проводили испытания этой системы. Теперь изобретение ученых готово к внедрению.

В марте 5-tv.ru рассказывал, как в марте раненого журналиста «Известий» вертолетом эвакуировали в Ростов-на-Дону.

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