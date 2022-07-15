Знакомый семьи Юрия Шатунова заявил о наличии у него родной сестры

Как две капли воды: у Юры Шатунова нашлась родная сестра

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

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Девушка имеет поразительное сходство с покойным артистом.

У покойной звезды «Ласкового мая» Юрия Шатунова нашлась родная сестра. Девушка похожа на артиста, как две капли воды. Об этом рассказал дядя Саша из Башкирского села Старая Отрада, который был знаком с семьей певца.

«Сестренка — копия Юры. Красавица. Они  в детдоме были вместе.  Она же на похоронах была на Троекуровском кладбище. Плакала. Они с Юрой как две капли воды похожи», — сказал он в эфире программы «Оставаться людьми» на Youtube.

Он добавил, что семья у артиста была далеко не простая: отчим выпивал, а сестра, как и Юра, воспитывалась в детдоме и интернате. Но потом девушку забрали к себе добрые люди, и сейчас она живет в Москве.

Как известно, воспитанием Юрия Шатунова его родители почти не занимались, и мальчик проводил много времени с бабушкой и дедушкой. Позже, когда его мать снова вышла замуж, Юра часто убегал из дома, и с 11 лет в итоге попал в школу-интернат. А позже стал воспитанником детдома в поселке Акбулак под Оренбургом. Там-то состоялась судьбоносная встреча юноши с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, и началась легендарная история группы «Ласковый май».

Хиты этого коллектива артист исполнял до конца своей жизни. Она прервалась в ночь 23 июня от обширного инфаркта, артисту было всего 48 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что устраивают на могиле Юры Шатунова его фанаты. Они оплакивают артиста под его же песни, а еще иногда ложатся на венки и даже кидаются на крест.

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