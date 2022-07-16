Актер Юшкевич об отказе матери покидать Украину: «Даже попрощались на всякий случай»

Юшкевич признался, что не видел мать уже три года. Он неоднократно звал ее переехать в Россию, однако та отказывалась.

Сергей Юшкевич признался, что заранее попрощался с отказывающейся уезжать с Украины мамой на всякий случай. В беседе с «Вечерней Москвой» артист рассказал, что много раз предлагал ей уехать, хотел забрать в Россию, начиная с 2014 года. Однако она неизменно отвечала отказом.

«Предлагал ей это (переезд. — Прим. ред.) постоянно, начиная с 2014 года, хотел, чтобы она была рядом с нами, рядом с любимыми внучками. Но она говорит, что старое дерево не пересаживают. На данный момент мы с мамой уже три года не виделись. Мы даже… попрощались на всякий случай», — поделился своими переживаниями артист.

Юшкевич родом из Черновцов, где сейчас и продолжает жить его мама. Актер поддерживает спецоперацию ВС РФ, к военнослужащим относится с благодарностью, уважением.

«Я испытываю боль от того, что происходит, хочу, чтобы наши ребята скорее вернулись домой. Я понимаю, что эта боль — с обеих сторон. Я устал от того, что там происходило многие годы», — признался он.

По словам актера, его маме, проживающей на западе Украины, по-прежнему платят пенсию в 50 долларов, что при переводе в рубли по нынешнему курсу меньше трех тысяч.

На фоне спецоперации ВС РФ на Украине отечественный шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Часть артистов выступила против происходящего и уехала из страны, другая — поддержала военнослужащих, отметив важность поставленных целей. Третья же высказалась за дипломатическое урегулирование конфликта, воздержавшись при этом от громких слов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шахназаров назвал сектантом бежавшего из России «стиснув зубы» актера Белого.