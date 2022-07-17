«За девочку Нику!» — как позиции украинских боевиков накрывают огнем «Ураганов»
Военкор «Известий» показал работу РСЗО «Ураган» в Донбассе
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Слаженная и четкая работа российских подразделений держится на безоговорочной вере в победу и справедливость.
Демилитаризация Украины идет своим чередом. Когда основные укрепрайоны ВСУ не в городах, а в полях, — большую роль играют реактивные системы залпового огня. За работой «Ураганов» наблюдал военкор «Известий» Александр Морозов.
Экипаж этой тяжелой реактивной установки залпового огня только за один выход уничтожил три самоходки и шесть броневиков. Сейчас артиллеристы ждут новых целей.
Зачастую выпускают не весь пакет, на этом «Урагане» использовали только два снаряда, сейчас установку перезарядят, и она снова вернется на огневую позицию.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» работают по всей линии фронта. На этом участке используют тактику «Карусели». Пока одна машина отходит с позиции, другая выезжает на огневой рубеж, а третью уже перезаряжают. Такая система позволяет наносить максимальный урон противнику. И не давать ему ответить на удар.
Сразу после получения координат замаскированных украинских позиций — ураганный огонь. Шестнадцать ракет за двенадцать секунд. Залп «Урагана» можно сравнить с выстрелом из дробовика. Площадь поражения — четыре футбольных поля.
А вот так выглядит «ночной ураган» по позициям националистов.
За действиями расчетов следят как с земли, так и с воздуха. Цели выдает беспилотник «Орлан». Угол стрельбы определяет корректировщик, по специальному выстрелу.
Нанесение каждого удара тщательно просчитывают.
Командир взвода «Ураганов» группировки «Отважные» на одной из пятиметровых ракет пишет послание украинским неонацистам: «За девочку Нику!!!». Ее убил осколок украинский ракеты в Донецке во время обстрела мирного квартала на прошлой неделе. Нике было всего 10 лет.
«Этот снаряд — возмездие за всех детей Донбасса и жителей, которые страдают от террора. Враг будет повержен, победа будет за нами!» — прокричал сквозь гул техники российский военный.
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