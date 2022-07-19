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Американский подполковник разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 16

Подполковник из США Дэвис разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе

Американский подполковник разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Специальная военная операция России

Простой анализ показывает, что украинские войска с тяжелыми потерями и нехваткой боеприпасов терпят сокрушительное поражение.

Западные генералы утаивают правду о реальном положении украинских войск в Донбассе. В статье для 19FortyFive подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис разоблачил ложь военных.

По его словам, хваленое западное оружие отнюдь не поменяло расстановку сил между войсками РФ и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Последние отчаянно уступают российским подразделениям как на земле, так и в небе. И даже нашумевшие поставки американских артиллерийских систем HIMARS не спасли украинское командование от тяжелых потерь в рядах своих войск, признал Дэвис.

Военный уточнил, что острая нехватка наблюдается и по части боеприпасов. Украинским силовикам уже нечем заряжать гаубицы, в то время в России производство снарядов практически не прерывается.

Также подполковник напомнил, что в ходе недавно прошедших саммитов G7 и G20 западные лидеры уже не стали обещать Киеву никакой существенной поддержки, потому как все понимают, что о контрнаступлении ВСУ и победе Украины в конфликте речи не идет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему от украинского лидера Владимира Зеленского отвернулись единомышленники.

Тема:
Специальная военная операция России
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