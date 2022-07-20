ВС РФ впервые использовали робота-сапера «Проход-1» в спецоперации на Украине

Новейший российский дистанционно-управляемый робот-сапер «Проход-1» впервые успешно используется в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В зоне проведения спецоперации на Украине впервые задействован робототехнический комплекс „Проход-1“ с инженерным танковым минным тралом ТМТ-С. Он успешно применяется для разминирования освобожденных территорий Донбасса», — рассказал собеседник агентства.

До этого об использовании данного комплекса в ходе спецоперации на территории Украины официально не сообщалось.

Согласно данным Министерства обороны России, отряды разминирования Вооруженных сил России и МЧС РФ ежедневно очищают Донецкую и Луганскую народные республики от взрывоопасных предметов. По состоянию на 19 июля, всего было проверено свыше четырех тысяч гектаров территории, обнаружены и обезврежены 72 170 взрывоопасных предметов.

«Проход-1» разработан специалистами ВНИИ «Сигнал» в интересах инженерных войск России. Он создан на базе бронированной машины разминирования БМР-3МА. Он относится к семейству боевых машин, созданных концерном «Уралвагонзаводом» на шасси танка Т-90. Его экипаж состоит из двух человек, но может быть дополнен саперами.

Россия начала военную специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Как ранее писал 5-tv.ru, российские электромагнитные комплексы «Ступор», которые борются с беспилотными летательными аппаратами, также впервые применили во время военной специальной операции на Украине.