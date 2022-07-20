ВС РФ впервые использовали робота-сапера «Проход-1» в спецоперации на Украине
Официального подтверждения этой информации нет.
Фото: Минобороны РФ
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Новейший российский дистанционно-управляемый робот-сапер «Проход-1» впервые успешно используется в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В зоне проведения спецоперации на Украине впервые задействован робототехнический комплекс „Проход-1“ с инженерным танковым минным тралом ТМТ-С. Он успешно применяется для разминирования освобожденных территорий Донбасса», — рассказал собеседник агентства.
До этого об использовании данного комплекса в ходе спецоперации на территории Украины официально не сообщалось.
Согласно данным Министерства обороны России, отряды разминирования Вооруженных сил России и МЧС РФ ежедневно очищают Донецкую и Луганскую народные республики от взрывоопасных предметов. По состоянию на 19 июля, всего было проверено свыше четырех тысяч гектаров территории, обнаружены и обезврежены 72 170 взрывоопасных предметов.
«Проход-1» разработан специалистами ВНИИ «Сигнал» в интересах инженерных войск России. Он создан на базе бронированной машины разминирования БМР-3МА. Он относится к семейству боевых машин, созданных концерном «Уралвагонзаводом» на шасси танка Т-90. Его экипаж состоит из двух человек, но может быть дополнен саперами.
Россия начала военную специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.
Как ранее писал 5-tv.ru, российские электромагнитные комплексы «Ступор», которые борются с беспилотными летательными аппаратами, также впервые применили во время военной специальной операции на Украине.
- 20 июл
- Националисты в «мешке»: союзные силы ведут бои за Светлодарск
- 20 июл
- Рвутся в бой: как проходят учения танкистов-резервистов в Донбассе
- 19 июл
- Несоизмеримая мощь: в США заявили, что никакое оружие не поможет Украине победить РФ
- 19 июл
- Преступные приказы: зачем ВСУ велят крушить гражданские объекты перед бегством
- 19 июл
- Шведского наемника ликвидировали в ходе боев под Донецком
- 19 июл
- Американский подполковник разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе
- 19 июл
- Перевернут или полностью уничтожат: как работают гаубицы «Мста-Б» по позициям ВСУ
- 19 июл
- Быть русским — круто: рэпер Рич представит самый патриотический альбом года
- 19 июл
- ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону, пять из которых не достигли целей
- 19 июл
- Российские военные ликвидировали до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожье
Читайте также
68%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?