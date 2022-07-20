Под предлогом защиты националисты согнали на завод жителей Авдеевки
На территории предприятия размещены также артиллерия и бронетехника, которая ведет огонь по позициям противника, чтобы вызвать ответный на себя.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский ; 5-tv.ru
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В Авдеевке, откуда как раз и обстреливаются Донецк и его пригороды, боевики устроили жестокую провокацию. По данным нашего Минобороны, на коксохимическом заводе ВСУ разместили бронетехнику и артиллерию — и затем на предприятие согнали мирных жителей: якобы потому, что там более надежные укрытия.
Все это делается для того, чтобы вызвать ответный огонь, а затем обвинить в гибели людей российские войска.
Подобную тактику применяют повсеместно. Украинская сторона продолжает захватывать школы, детские сады и жилые дома. Известно о новых случаях в Днепре, Николаеве, Артемовске и Вольнянске.
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