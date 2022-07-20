Под предлогом защиты националисты согнали на завод жителей Авдеевки

В Авдеевке, откуда как раз и обстреливаются Донецк и его пригороды, боевики устроили жестокую провокацию. По данным нашего Минобороны, на коксохимическом заводе ВСУ разместили бронетехнику и артиллерию — и затем на предприятие согнали мирных жителей: якобы потому, что там более надежные укрытия.

Все это делается для того, чтобы вызвать ответный огонь, а затем обвинить в гибели людей российские войска.

Подобную тактику применяют повсеместно. Украинская сторона продолжает захватывать школы, детские сады и жилые дома. Известно о новых случаях в Днепре, Николаеве, Артемовске и Вольнянске.