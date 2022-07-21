Чтобы дороги Донбасса стали безопасными: как в ДНР обучают саперов

Никто не перерезает провода. Самый надежный способ разминирования — уничтожение боеприпаса.

Украинские военные устраивают провокации буквально на каждом шагу. Они подвергают смертельной опасности прежде всего своих же граждан, оставляя после себя гектары минных полей. Обезвреживать территорию приходится российским саперам. Валентин Трушнин увидел как учат специалистов в Донбассе.

Мы находимся на полигоне, где преподаватели противоминного центра готовят военных инженеров — каждый из курсантов после обучения станет не только специалистом по разминированию но и инструктором. Главная цель, чтобы грамотные саперы были в каждом подразделении Народной милиции ДНР.

На полное разминирование Донбасса могут уйти годы — рассказал нам инструктор Противоминного Центра, офицер с позывным «Керосин». ВСУ оставляют после себя минные поля, которые кишат боеприпасами, запрещенными международными конвенциями.

«Противник применяет противопехотные мины ПФМ-1. <…> Это очень коварная мина, она не имеет механизма самоликвидации и в принципе запрещена», — отметил инструктор противоминного центра.

Сотрудники противоминного центра давно работают в Донбассе. На их счету — сотни уничтоженных боеприпасов. Берутся за самую сложную работу. Вот видео из личного архива: подрывают неразорвавшуюся ракету ПВО, так разлетается горящее ракетное топливо.

Сапер, перекусывающий провода (красный или синий) встречается в основном в фильмах. 99% работы военного инженера в реальной жизни — это уничтожение взрывного устройства.

«Уничтожаем на месте зарядом, уложенным возле боеприпаса или накладным боеприпасом, если позволяет обстановка. Это самое правильное решение», — пояснил боец с позывным «Керосин».

На первых занятиях курсанты изучают азы — основные способы подрыва. За несколько недель курсантам предстоит изучить все типы мин — советских и натовских, способы их установки, обнаружения и обезвреживания, и многое другое. В боевых условиях учеба всегда идет быстрее, потому что практики — хоть отбавляй.