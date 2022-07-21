Чтобы дороги Донбасса стали безопасными: как в ДНР обучают саперов

Военкор «Известий» рассказал, как в ДНР обучают саперов

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Никто не перерезает провода. Самый надежный способ разминирования — уничтожение боеприпаса.

Украинские военные устраивают провокации буквально на каждом шагу. Они подвергают смертельной опасности прежде всего своих же граждан, оставляя после себя гектары минных полей. Обезвреживать территорию приходится российским саперам. Валентин Трушнин увидел как учат специалистов в Донбассе.

Мы находимся на полигоне, где преподаватели противоминного центра готовят военных инженеров — каждый из курсантов после обучения станет не только специалистом по разминированию но и инструктором. Главная цель, чтобы грамотные саперы были в каждом подразделении Народной милиции ДНР.

На полное разминирование Донбасса могут уйти годы — рассказал нам инструктор Противоминного Центра, офицер с позывным «Керосин». ВСУ оставляют после себя минные поля, которые кишат боеприпасами, запрещенными международными конвенциями.

«Противник применяет противопехотные мины ПФМ-1. <…> Это очень коварная мина, она не имеет механизма самоликвидации и в принципе запрещена», — отметил инструктор противоминного центра.

Сотрудники противоминного центра давно работают в Донбассе. На их счету — сотни уничтоженных боеприпасов. Берутся за самую сложную работу. Вот видео из личного архива: подрывают неразорвавшуюся ракету ПВО, так разлетается горящее ракетное топливо.

Сапер, перекусывающий провода (красный или синий) встречается в основном в фильмах. 99% работы военного инженера в реальной жизни — это уничтожение взрывного устройства.

«Уничтожаем на месте зарядом, уложенным возле боеприпаса или накладным боеприпасом, если позволяет обстановка. Это самое правильное решение», — пояснил боец с позывным «Керосин».

На первых занятиях курсанты изучают азы — основные способы подрыва. За несколько недель курсантам предстоит изучить все типы мин — советских и натовских, способы их установки, обнаружения и обезвреживания, и многое другое. В боевых условиях учеба всегда идет быстрее, потому что практики — хоть отбавляй.

Тема:
Специальная военная операция России
20 июл
«Вы — тихушники»: Кеосаян разнес осудивших спецоперацию звезд шоу-бизнеса
20 июл
Военный эксперт развенчал миф о «жутком супероружии» HIMARS
20 июл
В Совфеде объяснили суть изменения географических задач спецоперации на Украине
20 июл
В воздушном бою уничтожены украинские МиГ-29 и Су-25
20 июл
Охлобыстин высмеял противников спецоперации: «Рабы мейнстрима»
20 июл
Подразделения ЦВО доставили в Лисичанск гуманитарную помощь
20 июл
Под предлогом защиты националисты согнали на завод жителей Авдеевки
20 июл
В Минобороны рассказали об уничтожении пусковой установки Harpoon под Одессой
20 июл
Сергей Лавров заявил об изменившихся географических задачах спецоперации
20 июл
Украинские националисты расстреливают сдающихся срочников под Авдеевкой
+14° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
Сложнее всего ничего не делать: китайский совет дня на четверг, 21 июля

Последние новости

5:33
Съедобная ловушка: ветеринары вылетели в Диксон для спасения белого медведя
5:11
Кошкина рассказала о предложении Богомолова, от которого не смогла отказаться
4:48
Чтобы дороги Донбасса стали безопасными: как в ДНР обучают саперов
4:32
Родион Газманов показал свое лицо после новостей об избиении в США
4:13
Дачные войны: как садоводы разбираются с мошенниками в руководстве СНТ
4:00
Кладбище слонов и носорогов возрастом 1,4 миллиона лет нашли на Кубани

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Роковая травинка: может ли вдыхание мелкого предмета вызвать паралич
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год