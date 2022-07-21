«Все забрали»: что, кроме страха, оставили в Лисичанске украинские националисты

После бесчинств ВСУ местные жители рады тому, что их защищают российские военные.

Подорваться на мине рискуют и жители тех освобожденных городов и поселков, куда не достают украинские ракеты и беспилотники. В Лисичанске российские военные обнаружили десятки растяжек, установленных на улицах и в жилых домах неонацистами — перед тем, как они бежали. А о том, что творили боевики, пока находились в городе, выжившие жители рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«Содрогались, сотрясались. Страшно вспомнить. Простите», — дрогнувшим голосом рассказала Раиса Водолазская.

Каждый метр земли рядом с домом Раисы Водолазской внимательно осматривают бойцы подразделения «Ахмат» — под ногами могут быть растяжки ВСУ и мины. Участок вокруг дома во время боевых действий украинские боевики превратили в свою огневую позицию.

«Вот здесь стояла пушка, вот такие снаряды. Могу показать. Стреляли денно и нощно. Людей выселяли, заселялись. Очень грабили. Все забрали — до чайной ложки», — пожаловалась жительница Лисичанска.

Пока здесь стояли украинские боевики, женщина вместе с родными пряталась в погребе.

«Дома разбивали только украинцы, русские не прилетали. Они специально: у них было задание — уничтожить город», — поделилась с военкором Раиса Водолазская.

За этим кварталом неонацисты следили из окопов под деревом, чтобы не заметили сверху, яма высотой два метра. Дальше под кустами десятки брошенных использованных снарядов для артиллерии.

«Вот гильза иностранного производства, 122-й калибр. Как видите это уже не русская. Это то, чем снабжают иностранцы», — показал логово бандитов боец подразделения «Ахмат» с позывным «Благовест».

Все обследовано и теперь можно зайти. Проходим загоны для лошадей. В одной из комнат бойца «Ахмата» обнаруживают сумку с аптечкой и целый арсенал иностранного вооружения, запечатанный в пакеты.

«Это аналоги наших „Шмелей“. Это современное вооружение, которое стоит на вооружение стран НАТО», — пояснил боец «Ахмата».

Теперь все это поступит на вооружение союзных сил. Бойцы подразделения «Ахмат» уже обнаружили десятки складов с боеприпасами и оружия в Лисичанске.

«Главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым поставлена задача защитить мирное население. Защитить как от беспредела, бесчинств ВСУ, нациков, шантанов, так и от беззакония, которое происходило здесь. Задачи реализуются в полном объеме», — доложил командир подразделения «Ахмат» с позывным «Кот».

Сотрудники спецназа теперь днем и ночью патрулируют улицы Лисичанска — проверяют машины и подозрительных лиц. Сейчас важно обеспечить полную безопасность на улицах освобожденного города.