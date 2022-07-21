Не опять, а снова: Украина может получить западные истребители

Переданные киевскому режиму военные самолеты точно не будут «чем-то русским», уверяет начальник ВВС США Чарльз Браун.

Вполне вероятно, что Европа поставит Украине истребители западного производства. Об этом заявил начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун.

Когда он рассказывал о возможных поставках военных самолетов Незалежной, то упомянул как истребители из США, так и западные, в частности шведские Gripen и французские Rafale, передает Politico.

«Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет», — заявил он, уточнив, что «это будет что-то не русское».

В том числе Браун уже рассказывал, что Вашингтон хочет обучать украинских летчиков управлять американскими боевыми самолетами. Еще США не приняли официального решения по поставкам военной авиации Киеву, а также пока думают над программами обучения пилотов ВСУ.

Известно, что после начала специальной военной операции России на территории Украины США и Европа продолжают «накачивать» Киев боевым оружием. Ранее 5-tv.ru рассказывал об истинной цели западных лидеров в помощи Незалежной. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, судьба украинцев меньше всего волнует недружественные нам страны.