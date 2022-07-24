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Поплавская о любви Бузовой к мужским органам: «Оно не тонет, всегда на плаву»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 228

Очередное признание телеведущей и певицы шокировало не только зрителей VK Fest, интернет-пользователей, но и знаменитостей, которые, казалось, привыкли к порой странным выходкам некоторых коллег.

Фото, видео: Instagram* / buzova86

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Тема:
Ольга Бузова

Яна Поплавская возмущена признанием Ольги Бузовой о любви к большим размерам мужского полового органа. Выступая на VK Fest в Москве, ведущая Настя Ивлеева поинтересовалась у певицы, действительно ли она влюблена в теннис. И уточнила — в большой или маленький? Недолго думая, знаменитость громко и страстно выдала — она любит большой теннис. Однако первую букву в слове теннис произнесла так нечетко, что фанаты подумали о мужских гениталиях.

Как отметила актриса, она до сих пор не понимает, как Бузовой с таким поведением удалось прорваться на сцену во МХАТ.

«Мне сложно представить, как и в каком состоянии „здравого рассудка“ можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава богу, спасен от этой „одаренной“ женщины! Но культуру Ольги Бузовой по-прежнему продолжает нести в массы, г…о не тонет, оно всегда на плаву!» — прокомментировала Поплавская в своем Telegram-канале.

Яна Поплавская. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

К слову, помимо шокирующего признания на фестивале Бузова удивила и нарядом. Для выступления она облачилась в леопардовый облегающий костюм. Ягодицы при этом у певицы были оголены. Многие сравнили образ знаменитости с колбасой-вязанкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ревнует ли Анастасия Костенко мужа к бывшей жене Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
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