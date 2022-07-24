Поплавская о любви Бузовой к мужским органам: «Оно не тонет, всегда на плаву»

Яна Поплавская возмущена признанием Ольги Бузовой о любви к большим размерам мужского полового органа. Выступая на VK Fest в Москве, ведущая Настя Ивлеева поинтересовалась у певицы, действительно ли она влюблена в теннис. И уточнила — в большой или маленький? Недолго думая, знаменитость громко и страстно выдала — она любит большой теннис. Однако первую букву в слове теннис произнесла так нечетко, что фанаты подумали о мужских гениталиях.

Как отметила актриса, она до сих пор не понимает, как Бузовой с таким поведением удалось прорваться на сцену во МХАТ.

«Мне сложно представить, как и в каком состоянии „здравого рассудка“ можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава богу, спасен от этой „одаренной“ женщины! Но культуру Ольги Бузовой по-прежнему продолжает нести в массы, г…о не тонет, оно всегда на плаву!» — прокомментировала Поплавская в своем Telegram-канале.

Яна Поплавская. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

К слову, помимо шокирующего признания на фестивале Бузова удивила и нарядом. Для выступления она облачилась в леопардовый облегающий костюм. Ягодицы при этом у певицы были оголены. Многие сравнили образ знаменитости с колбасой-вязанкой.

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