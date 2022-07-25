Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ведут прицельный огонь: ВСУ из минометов обстреливают село в Курской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

Ведут прицельный огонь: ВСУ из минометов обстреливают село в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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О последствиях очередного прилета украинских снарядов рассказал глава региона Роман Старовойт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет», — написал губернатор.

На момент публикации материала обстрел Алексеевки прекратился. По данным Старовойта, жертв, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В начале июля курский губернатор также сообщал о минометном обстреле с украинской стороны. Тогда снаряды повредили кровли, окна и фасады жилых домов в нескольких населенных пунктах. В одной из деревень были также повреждены церковь и трубопровод. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в приграничном селе Грайворон в Белгородской области на библиотеку сбросили самодельное взрывное устройство с квадрокоптера.

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