Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ

Причины своих поступков они объясняют достаточно просто — мирная жизнь должна быстрее наладиться.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Не находят украинские силовики поддержку и у мирных жителей. В Херсонской области они показали нашим военным крупный схрон ВСУ.

На кадрах, которые снял корреспондент «Известий», видно — тайник оборудовали прямо во дворе частного дома. Оружие и боеприпасы националисты оставили после бегства в первые дни спецоперации. Ну а жители говорят, решили помочь, чтобы мирная жизнь скорее наладилась.

Тема:
Специальная военная операция России
25 июл
Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300
25 июл
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
25 июл
Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке
25 июл
Сотрудники Росгвардии возвращают города Донбасса к мирной жизни
25 июл
Ядовитое облако: Минобороны предупредило о подготовке Киевом чудовищной провокации в Славянске
25 июл
Союзные силы в ЛНР пресекли попытку боевиков «Кракена» прорвать оборону
25 июл
Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
25 июл
Уничтожена перевалочная база с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области
25 июл
Times уличила западные СМИ в сокрытии правды о крупных успехах России в ходе СВО
25 июл
Четверо мирных жителей погибли в Рубежном из-за обстрела ВСУ
+26° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

22:13
Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300
22:01
Сергей Горох рассказал о тайных беседах Моисеева и Пугачевой
21:53
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:49
Зеленский назначил Хоренко новым командующим Силами спецопераций ВСУ
21:37
Штурм предложила Бузовой открыть агентство мужчин с большими достоинствами
21:25
Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ

Сейчас читают

«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»
Садальский поддержал Кравченко в конфликте с Кошмал
Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год