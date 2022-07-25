Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ
Причины своих поступков они объясняют достаточно просто — мирная жизнь должна быстрее наладиться.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Не находят украинские силовики поддержку и у мирных жителей. В Херсонской области они показали нашим военным крупный схрон ВСУ.
На кадрах, которые снял корреспондент «Известий», видно — тайник оборудовали прямо во дворе частного дома. Оружие и боеприпасы националисты оставили после бегства в первые дни спецоперации. Ну а жители говорят, решили помочь, чтобы мирная жизнь скорее наладилась.
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