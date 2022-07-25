Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ

Не находят украинские силовики поддержку и у мирных жителей. В Херсонской области они показали нашим военным крупный схрон ВСУ.

На кадрах, которые снял корреспондент «Известий», видно — тайник оборудовали прямо во дворе частного дома. Оружие и боеприпасы националисты оставили после бегства в первые дни спецоперации. Ну а жители говорят, решили помочь, чтобы мирная жизнь скорее наладилась.