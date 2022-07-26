Около трех тысяч мариупольцев отметят новоселье еще до Нового года

А на земле кроме военнослужащих в зоне спецоперации работают еще и строители. Главные действующие лица в Мариуполе теперь они — до наступления холодов там должны восстановить критически важную инфраструктуру и построить новые здания социальных служб. Сергей Хайдаров следит за ходом работ.

С высоты птичьего полета стройка выглядит, как большой муравейник. Сложно поверить, что совсем недавно здесь было чистое поле. Вслед за жилыми домами строители приступили и к постройке социально важных объектов.

На одной строительной площадке, недалеко от жилых домов, появился и каркас будущего центра МЧС. Спасатели будут отвечать за безопасность в Мариуполе, причем обслуживать город будет не только аварийно-спасательная служба, но и кинологические части. Проект по-настоящему уникален, второго такого нет нигде.

Начали строительство всего лишь пять дней назад, но уже можно разглядеть «скелет» центра МЧС, который раскинется более чем на четырех гектарах. Здесь появится административное здание, гаражи на 60 машин и даже место для тренировки служебных собак. Строится комплекс не модульным способом, то есть заливать стены не требуется. Здание собирается, как конструктор, максимально быстро.

«Такой проект нигде не реализовывали. Но подобные конструкции мы использовали при строительстве коронавирусных центров. Наша организация строила, когда началась пандемия. Мы по той же технологии возводили здания в короткие сроки», — рассказал специалист военно-строительного комплекса Министерства обороны России Василий Ерков.

Уже в ноябре в центр смогут заехать и начать работу спасательные службы.

Один из самых важных этапов строительства комплекса именно начальный, причем это не только расчеты инженеров, но и тщательная работа саперов. Перед тем как сюда зашли рабочие, специалисты проверили каждый квадратный метр будущей строительной площадки.

«Прошли и нашли очень много снарядов. И в ходе земляных работ мы часто их находим, вызываем саперов. Саперы снаряды обезвреживают», — добавил Ерков.

Строителей украинские мины и снаряды не пугают. Для них строительство микрорайона — это не просто работа. Многие из рабочих — местные, мариупольцы, и восстанавливают родной город.

«Понимаем ответственность, которую на нас возложили. Хорошо, что предоставили работу, в принципе, в короткие сроки. Не бездельничаем, не ходим за гуманитарной помощью. То есть при деле», — заявил строитель Эльдар Ибрагимов.

При деле оказались сотни мариупольцев. Работы хватает. Скоро здесь зальют фундамент для школы, детского сада, медицинского центра на 60 мест. Стройка идет в три смены и не останавливается ни на минуту. Уже построен первый дом, где готовы все пять этажей.

«Кровля у нас готова почти. Сегодня заливаем парапеты, выходы на лестницу и будем готовы устройству самой кровли», — рассказал руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин.

Сейчас в этих пятиэтажках проводят шумо- и теплоизоляцию. Строительство выходит на финишную прямую и идет по-настоящему ударными темпами. К примеру, чтобы возвести каждый новый этаж, у строителей уходит не больше двух дней.

Весь этот комплекс строители обещают заселить в декабре 2022 года. Новоселье здесь будут праздновать около трех тысяч жителей Мариуполя. Но и на этом строительство не прекратиться. Микрорайон будет разрастаться и дальше, для того чтобы квартиры получили все, кто в этом нуждается.