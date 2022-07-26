Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
Благодаря ударам высокоточным оружием потери личного состава ВСУ и вооружения превысили 70%.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВКС) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери личного состава и вооружения превысили 70 процентов», — сказали в ведомстве.
Кроме того, в населенном пункте Зайцево уничтожены более 70 националистов и склад боеприпасов. Также в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) ликвидированы более 40 иностранных наемников. Большинство из них поляки.
Всего с начала специальной военной операции России на Украине уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет 4481 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы штурмовых подразделений ВДВ в городских застройках Донбасса.
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