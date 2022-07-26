Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Благодаря ударам высокоточным оружием потери личного состава ВСУ и вооружения превысили 70%.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Воздушно-космические силы (ВКС) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери личного состава и вооружения превысили 70 процентов», — сказали в ведомстве.

Кроме того, в населенном пункте Зайцево уничтожены более 70 националистов и склад боеприпасов. Также в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) ликвидированы более 40 иностранных наемников. Большинство из них поляки.

Всего с начала специальной военной операции России на Украине уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет 4481 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы штурмовых подразделений ВДВ в городских застройках Донбасса.

Тема:
Специальная военная операция России
26 июл
Минобороны РФ: более 40 иностранных наемников одним ударом уничтожены в ДНР
26 июл
Зачистка продолжается: работа штурмовых подразделений ВДВ в городских застройках Донбасса
26 июл
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
26 июл
Ракеты HIMARS начали сбивать в Донбассе из комплексов «Бук-М3»
26 июл
Опубликовано видео уничтожения пунктов и техники ВСУ ударными вертолетами Ка-52
26 июл
Националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ
26 июл
Горе-разведка Украины выдала свои секреты при попытке угнать российские Су-34
26 июл
Снайперская точность: военкор «Известий» показал, как «Смерч» выжигает позиции ВСУ
25 июл
Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300
25 июл
Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ
+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

15:17
Десятки машин-утопленников оказалось на улицах Москвы после грозы и ливня
15:07
Не по блату: дочь Михаила Ефремова поступила в университет за 650 тысяч в год
14:55
«Роскосмос» принял решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года
14:40
Великобритания расширила список санкций против России на 42 пункта
14:23
Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
13:59
Цена на газ в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Как защитить кожу от агрессивного солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год