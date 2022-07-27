Жители Донбасса почтили память 130 погибших из-за ВСУ детей и рассказали свои истории

Сегодня люди в Донецке с самого утра шли к Аллее ангелов, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Слушать их воспоминания о гибели малышей от обстрелов тяжело, но необходимо.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Сегодня День памяти детей — жертв войны в Донбассе. 130 маленьких жизней оборвались с 2014 года. В Донецке с самого утра люди идут к Аллее ангелов. И для многих это личная трагедия. Их истории выслушал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Для мамы Вероники Бадиной обстрел националистов поделил жизнь на до и после. Она потеряла свою десятилетнюю дочь. Девочка не успела добежать до укрытия, когда начали падать снаряды и разлетаться смертоносные осколки.

Вероника была очень сильная духом — девочка занималась спортом, несмотря на тяжелую болезнь — анемию крови. Всего год назад благодаря помощи фонда «Доктор Лиза» Вероника смогла победить заболевание и полностью выздоровела. Это лето должно было стать первым без постоянных лекарств.

«Произносится взрыв. Подымается пыль, дым, машины, сигнализация… Я ее не вижу. Я думала, она забежала… Что там бежать-то до калитки… Я начала бежать, увидела сперва волосики, голову», — рассказала мама девочки Вероника Бадина и рассплакалась.

Такие страшные истории происходят все чаще. Боевики ВСУ бессмысленно убивают тех, кто отказался уезжать из своих домов. В Донецкий травматологический центр доставляют все больше мирных жителей. К примеру, в эту палату попала целая семья из поселка Евгеновка. Родители и их единственный сын лишь чудом остались живы.

«Мы сидели за мотоблоком, это нас спасло — сразу не убило. У меня разорвало ногу сверху. У мужа порезы осколочные. А сына посмотрела, он лежал весь в крови. Я думала, ему оторвало руку», — вспоминает Татьяна Бондарева.

27 июля — это День памяти и скорби для всего Донбасса. В этот день люди вспоминают детей, погибших под обстрелами националистов. Всего жертвами атак боевиков стали 130 малышей. Их на Донбассе называют ангелами.

Эта Аллея ангелов ведет свой печальный список с 2014 года. Из-за постоянных обстрелов со стороны националистов он, к сожалению, продолжает пополняться. Сейчас Аллея усыпана игрушками. А этот колокол, сделанный из гильз, напоминание — что дети погибают от вражеских снарядов.

С самого утра люди несут сюда цветы, игрушки, зажигают свечки. И почти у каждого, кто приходит на Аллею ангелов, своя трагичная история. Кто-то потерял ребенка, кто-то родственника. Галина сегодня здесь с сыном — пришли почтить память подруги, которая погибла с ребенком на руках.

«Во-первых, я мать двоих детей. Во-вторых, у меня на Майском не так давно погиб человек, которого я знала. Она погибла с сыном. Это было страшно, она с маленьким ребенком, своим младшим сыном погибла», — рассказала Галина Калинина-Снеговская.

Здесь на Аллее можно увидеть и малышей. Пятилетний Ваня пришел с бабушкой и дедушкой. Принес к мемориалу свои любимые игрушки и немного конфет. Сейчас у мальчика есть всего одна мечта, которой он с нами поделился.

«Чтоб россиянцы победили», — сказал пятилетний мальчик под смех мамы.

«Это правда твоя мечта? А ты веришь что так и будет?» — уточнил корреспондент.

«Да», — ответил ребенок.

«Так и будет, дай пять, Ванюш!» — заверил журналист «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как память погибших в Донбассе детей почтили в Москве.

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