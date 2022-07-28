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Поставки газа через «Северный поток» и Украину 28 июля ожидаются прежними

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Днем ранее поставки по газопроводу СП-1 снизились до 20% от полной мощности в связи с выводом из эксплуатации второй турбины Siemens.

Поставки газа через «Северный поток» и Украину 28 июля ожидаются прежними

Фото: www.globallookpress.com / Nord Stream AG

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Тема:
Северный поток

Российский газ будет поставляться через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и «Северный поток» 28 июля без сокращения объема по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные операторов ГТС.

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Поставки «голубого топлива» через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» держатся на уровне 40-42 миллионов кубометров с конца мая, однако через ГИС «Сохрановка» газ не поступает, так как Украина отклоняет заявку «Газпрома».

По «Северному потоку», согласно заявкам на сайте оператора Nord Stream AG, ожидается поставить ресурс на уровне 31 миллиона кубометров. Прокачка снизилась 27 июля в связи с выводом турбины Siemens, которая отработала полный межремонтный цикл. Теперь поставки не могут вестись более чем на 20% от полной мощности газопровода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны Большой семерки (G7) намерены ввести потолок для цен на российскую нефть, механизм должен заработать уже к 5 декабря. Ограничения при этом установят такие, что цены на топливо будут превышать стоимость добычи. Так, по мнению G7, у РФ сохранится стимул ее продолжать.

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