Синхронная работа: артиллерия ДНР и ВКС РФ штурмуют авдеевский укрепрайон
Артиллерия ДНР и ВКС РФ начали штурм авдеевского укрепрайона
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru
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В сторону украинских позиций направились боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, а также снаряды «Градов».
ВС РФ совместно с силами 1-го корпуса Народной милиции ДНР приступили к штурму укрепрайона ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил с места военкор «Известий» Семен Еремин.
«Синхронная работа российской армейской авиации и донецкой артиллерии», — отметил журналист, наблюдая за полетом штурмовиков.
Плотный огонь донецкой артиллерии вместе с ВКС РФ поддерживает пехотные подразделения Донецкой Народной Республики.
«Орудие работает по мере необходимости. Когда приходят корректируемые данные. Пришли данные — выстрел, пришли данные — выстрел. Это — огонь не беглый, он — точечный, поддержка пехоты», — пояснил Еремин, за спиной которого работает артиллерия.
Сейчас союзные силы прорываются к позициям, с которых украинские националисты ведут огонь по Донецку, Макеевке и расположенным рядом с ними населенным пунктам. Как отметил корреспондент, работают боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, «Грады», пушки.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР продолжают спецоперации на территории Украины. Ее главные цели — возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной. Бойцы ведут огонь исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликованы кадры работы «Градов» в зоне СВО.
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