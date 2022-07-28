Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

За детей Донбасса: артиллерия ЛНР ударила по укрепрайону ВСУ из САУ «Пион»

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 814

Опубликованы кадры удара артиллерии ЛНР по укрепрайону ВСУ из САУ «Пион»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Бойцы подписали снаряды. Один боеприпас — «За детей Донбасса», второй — «Привет из Антрацита».

Бойцы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР ударили по укрепрайону ВСУ в Донбассе. Момент атаки запечатлел военкор «Известий» Алексей Полторанин.

В сторону позиций украинских националистов полетели снаряд с надписями «За детей Донбасса» и «Привет из Антрацита». Они были запущены с помощью самоходной пушки 2С7 «Пион».

Эти же артиллеристы, как отметил Полторанин, уничтожили до этого четыре американские гаубицы М-777. Военнослужащие активно помогают соседям из ДНР освобождать свои территории.

По словам бойцов, с 2014 года они вместе борются с националистами и всегда помогают друг другу. Потому после освобождения ЛНР они продолжают биться за Донбасс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле считают необходимым освободить всю Украину от неонацизма.

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