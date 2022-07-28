Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Кремле считают необходимым освободить всю Украину от неонацизма

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 568

Песков заявил о необходимости освобождения всей Украины от неонацистских настроений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В ходе спецоперации ВС РФ уже принимаются меры для защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик.

В Кремле поддерживают настрой на освобождение всей Украины от неонацизма. Соответствующие меры уже принимаются в ходе спецоперации ВС РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости вновь освобождать русские города — Одессу, Полтаву, Киев и многие другие.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

В своем Telegram-канале глава ДНР ранее напомнил о том, что 28 июля исполняется 78 лет со дня освобождения Бреста советскими солдатами. Пушилин провел параллели между теми событиями и происходящим сейчас в Донбассе и на Украине.

По мнению главы ДНР, настало «время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми». В их числе он представил Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Одессу, Киев, Полтаву, Чернигов и Луцк.

ВС РФ совместно с бойцами ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию на Украине. Ее главными целями остаются возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что росгвардейцы эвакуировали ветерана из-под обстрелов ВСУ в Харьковской области.

Тема:
Специальная военная операция России
28 июл
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях ВС РФ на Украине
28 июл
Захарова призвала Зеленского не обижаться из-за переименования Украины в Русь
28 июл
«Какое ты имеешь право?»: телеведущий Юрий Николаев разнес Галкина
28 июл
Америка больше не рулит — политолог Сергиенко о конце эпохи лидерства США
28 июл
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
28 июл
Бойцы ДНР начали осыпать окопы ВСУ ультимативными агитлистовками с дронов
28 июл
Биограф Киркорова заявил о его страхе разделить судьбу Галкина: «Стал ближе к народу»
28 июл
Молниеносная атака и смена позиции: опубликованы кадры работы «Градов» в зоне СВО
28 июл
Серьезные потери: военкор «Известий» показал уничтожение ВСУ из «Гиацинтов»
27 июл
Более чем серьезно: МИД РФ предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО
+28° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
60.20
-0.02 61.22
0.22
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 28 июля

Последние новости

16:11
Канцлер Австрии Нехаммер: антироссийские санкции действуют не так быстро
15:58
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях ВС РФ на Украине
15:50
Британский наемник Эслин заявил об отсутствии помощи со стороны Лондона и Киева
15:41
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
15:35
Песков: договоренности с США по обмену Бута на Грайнер и Уилана отсутствуют
15:31
Орбакайте опровергла слухи об эмиграции анонсом концертов в России

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Дожить бы до старости: актер Сергей Бурунов о проблемах со здоровьем
Чулпан Хаматова жалуется на существование в Латвии
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год