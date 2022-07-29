Военкор «Известий» показал, как союзные силы штурмуют Авдеевку: «Работаем братья!»

Жители Донбасса много лет молили об уничтожении укрепрайона ВСУ, откуда националисты обстреливали Донецк и расположенные рядом поселения. Взятие новых позиций даст и вздохнуть спокойно.

В Донбассе сегодня случилось то, о чем уже не один год молили жители Донецка. Союзные войска начали наступление на Авдеевку. Фактически этот населенный пункт уже давно стал окраиной Донецка. Именно поэтому ВСУ основательно там окопались. Настолько основательно, что даже артиллерия и авиабомбы не могут взять эти катакомбы.

Из Авдеевки националисты несколько лет наводят ужас на сам Донецк, находящиеся рядом Макеевку, Ясиноватую и даже Горловку. Так что взятие этих позиций наконец-то даст людям вздохнуть спокойно. О том как началось наступление и с кем защитникам Донбасса придется иметь дело, расскажет корреспондент «Известий» Семен Еремин. Он продвигается к Авдеевке вместе с войсками.

Командиру батареи выдают координаты цели. Ее выявили и подтвердили несколько минут назад с воздуха. Делает расчет и отдает параметры на стрельбу.

Орудие работает по мере необходимости, когда приходят корректируемые данные. Пришли данные — выстрел. Пришли данные — выстрел. Огонь не беглый, а точечный. Для поддержки пехоты.

Таких батарей по периметру Авдеевкого укрепрайона сейчас десятки. Слаженно бьют по первой линии обороны противника. Подготовлена шрапнель Для ночного боя есть осветительные, но в основном — фугасами.

Боец с позывным «Седой» мобилизовался в самом начале СВО. Сейчас бывший страховой агент командует орудием Д-20.

«Я должен выстрелить на несколько минут раньше, рассчитать марш движения колонны и положить снаряд так, что бы противник еще лежал, а наши уже наступали», — рассказал военнослужащий.

Когда исходных данных не хватает для правильного расчета цели, подключается «воздух». Сверху — виднее.

«Вот он, штурмовичек! Я так понимаю, какой-то из наших полков доблестных штурмует что-то. Работаем, братья!» — сказал офицер с позывным «Лотто»

По пути к следующей батарее застаем и группу вертолетов. Пара ударных Ка-52 уходит вглубь территории боестолкновения. Ми-8 остается на подступах.

В случае ЧП «восьмерка» может эвакуировать экипаж. Это модификация «АМТШ» — с дополнительным бронированием и бортовым вооружением. Но все хорошо — «Аллигаторы» возвращаются, группа уходит на пополнение боекомплекта. А мы едем к позициям «Гиацинтов».

Десятитонную махину ощутимо дергает при стрельбе. В отличие от Д-20 тут огромная гильза, большой пороховой заряд. И дальность, соответственно, под 30 километров. Расчеты «Гиацинтов» сосредоточены на контрбатарейной борьбе.

Наступление развивается, но военные пока не делятся конкретикой. Не говорят «гоп», пока не перепрыгнут первый, самый сложный рубеж.