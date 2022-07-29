Москва превратилась в филиал Венеции из-за тропического ливня
Жители столицы во время непогоды снимали эпичные видео с огромной черной тучей и мощным дождем. Скоро такое же испытание ждет Санкт-Петербург.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
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Москва сегодня в считанные минуты превратилась в филиал Венеции. На столицу обрушился тропический ливень, который сопровождался ураганным ветром до 20 метров в секунду.
Жители города сняли эпичное видео, как Москву сначала затягивает огромная черная туча, а потом начинает лить как из ведра. Больше всего не повезло пассажирам аэропорта «Шереметьево». Из-за дождя их не выпускали из терминала, были задержаны несколько рейсов.
Завтра нечто похожее придется пережить Петербургу. В городе начнутся затяжные дожди, которые закончатся только к среде.
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