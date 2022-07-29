Москва превратилась в филиал Венеции из-за тропического ливня

Жители столицы во время непогоды снимали эпичные видео с огромной черной тучей и мощным дождем. Скоро такое же испытание ждет Санкт-Петербург.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Погода

Москва сегодня в считанные минуты превратилась в филиал Венеции. На столицу обрушился тропический ливень, который сопровождался ураганным ветром до 20 метров в секунду.

Жители города сняли эпичное видео, как Москву сначала затягивает огромная черная туча, а потом начинает лить как из ведра. Больше всего не повезло пассажирам аэропорта «Шереметьево». Из-за дождя их не выпускали из терминала, были задержаны несколько рейсов.

Завтра нечто похожее придется пережить Петербургу. В городе начнутся затяжные дожди, которые закончатся только к среде.

Тема:
Погода
28 июл
Лед с неба: после аномальной жары на Италию обрушился крупный град
27 июл
Температура в Москве летом будет держаться на 40 градусах через несколько лет
27 июл
Акила Соломенный или Дозоры: почему 27 июля 2022 нельзя долго стоять у плиты
26 июл
Несколько смерчей в акватории Черного моря впечатлили отдыхающих в Геленджике
26 июл
Десятки машин-утопленниц оказались на улицах Москвы после грозы и ливня
26 июл
День Архангела Гавриила: что можно и нельзя делать 26 июля 2022
25 июл
Машины превращаются в подлодки: сильнейший ливень затопил улицы Москвы
25 июл
Песков рассказал, как борются с нагрянувшей в Москву жарой в Кремле
25 июл
Москвичам на заметку: какая погода будет в столице в первую неделю августа?
24 июл
Спасайся кто может: Симоньян назвала правила выживания во время урагана в Сочи
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.20
-0.02 61.22
0.22
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 августа

Последние новости

5:52
Арабские шейхи решили построить в пустыне город-небоскреб длиной 170 километров
5:40
Джонни Депп сорвал куш на продаже созданной им коллекции арт-принтов
5:29
Невиданный градус русофобии: для россиян устроили ад на границе с Финляндией
5:17
Что покажут россиянам во время Главного военно-морского парада в Петербурге
5:06
Поклонники восхитились лицом Гребенщиковой в прыщах: «Настоящая и красивая»
4:45
Москва превратилась в филиал Венеции из-за тропического ливня

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Расставшийся с Пугачевой и детьми Галкин вышел на связь из Турции
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год