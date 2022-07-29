Москва превратилась в филиал Венеции из-за тропического ливня

Москва сегодня в считанные минуты превратилась в филиал Венеции. На столицу обрушился тропический ливень, который сопровождался ураганным ветром до 20 метров в секунду.

Жители города сняли эпичное видео, как Москву сначала затягивает огромная черная туча, а потом начинает лить как из ведра. Больше всего не повезло пассажирам аэропорта «Шереметьево». Из-за дождя их не выпускали из терминала, были задержаны несколько рейсов.

Завтра нечто похожее придется пережить Петербургу. В городе начнутся затяжные дожди, которые закончатся только к среде.