Украинский суд изменил приговор для осужденного российского военного
Киевский суд назначил Шишимарину пожизненное заключение, однако теперь судья смягчил приговор.
Фото: Reuters / STRINGER
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Апелляционные киевский суд заменил приговор для российского военного Вадима Шишимарина с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы. Об этом сказано в Telegram-канале медиа-проекта «Граты».
«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шишимарина обвинили в убийстве мирного жителя, в то время как свидетельства о подобных зверствах украинских националистов появляются каждый день. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего к пожизненному заключению. По данным следствия, он якобы убил мирного жителя Сумской области, который шел с велосипедом.
Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Шон Пиннер на своем опыте попытался отговорить бойцов западных стран от вступления в ряды ВСУ. Он констатировал, что противостоять российским войскам без какого-либо боевого опыта — верная смерть.
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