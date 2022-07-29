Украинский суд изменил приговор для осужденного российского военного

Апелляционные киевский суд заменил приговор для российского военного Вадима Шишимарина с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы. Об этом сказано в Telegram-канале медиа-проекта «Граты».

«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шишимарина обвинили в убийстве мирного жителя, в то время как свидетельства о подобных зверствах украинских националистов появляются каждый день. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего к пожизненному заключению. По данным следствия, он якобы убил мирного жителя Сумской области, который шел с велосипедом.

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