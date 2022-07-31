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Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто захочет посягнуть на свободу России

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 76

Произнося речь на праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, президент подчеркнул, что РФ всеми средствами обеспечит защиту своих морских рубежей.

Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто захочет посягнуть на свободу России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
День ВМФ

Президент России Владимир Путин выступил с речью на праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В своем заявлении глава государства особо подчеркнул, что Россия любыми средствами будет защищать свои морские границы.

«Российская Федерация будет твердо всеми средствами обеспечивать защиту своих морских рубежей», — сказал Путин.

Кроме того, президент добавил, что военно-морской флот РФ способен достойно ответить на любую атаку, которая может произойти.

«Мы будем твердо обеспечивать защиту, флот решительно способен ответить всем, кто решит посягнуть на наши суверенитет и свободу», — заявил Владимир Путин.

Перед началом торжественной церемонии Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота», который моментально вступил в силу.

Речь президента открыла масштабный праздник в честь ВМФ. В главном параде принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более трех тысяч военнослужащих. В этом году впервые в церемонии примет участие катер женский экипаж патрульного катера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте.

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