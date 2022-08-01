Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ветеран разведки назвал сроки уничтожения американских РСЗО HIMARS на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Полковник Клупов предсказал уничтожение РСЗО HIMARS на Украине к середине сентября

Ветеран разведки назвал сроки уничтожения американских РСЗО HIMARS на Украине

Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Полковник Рустем Клупов провел аналогию ликвидации американских ракет с системами Harpoon.

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину, будут уничтожены к середине сентября, уверен полковник, ветеран военной разведки и Герой России Рустем Клупов. В подтверждение своих предположений он сравнил их с системами Harpoon.

«Удар по крейсеру „Москва“ был 14 апреля. К началу июля уже доложили о том, что уничтожены четыре пусковые установки. Понадобилось три месяца. Если первые удары HIMARS были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — заявил Клупов в беседе с SM.News.

Кроме того, он скептически отозвался и о боевой способности систем HIMARS. По словам Рустема Клупова, они могут нанести серьезный ущерб за счет высокоточного попадания в склад боеприпасов, которые в последствие детонируют, но при ударе по войскам или сооружениям инфраструктуры мощи нет, и ущерб будет незначительным. Это подтверждают недавние обстрелы Антоновского моста в Херсоне. После удара объект был не сильно поврежден.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о работе тыловых служб в российской армии.

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Ветеран разведки назвал сроки уничтожения американских РСЗО HIMARS на Украине

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