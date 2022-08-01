Ветеран разведки назвал сроки уничтожения американских РСЗО HIMARS на Украине
Полковник Клупов предсказал уничтожение РСЗО HIMARS на Украине к середине сентября
Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС
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Полковник Рустем Клупов провел аналогию ликвидации американских ракет с системами Harpoon.
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину, будут уничтожены к середине сентября, уверен полковник, ветеран военной разведки и Герой России Рустем Клупов. В подтверждение своих предположений он сравнил их с системами Harpoon.
«Удар по крейсеру „Москва“ был 14 апреля. К началу июля уже доложили о том, что уничтожены четыре пусковые установки. Понадобилось три месяца. Если первые удары HIMARS были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — заявил Клупов в беседе с SM.News.
Кроме того, он скептически отозвался и о боевой способности систем HIMARS. По словам Рустема Клупова, они могут нанести серьезный ущерб за счет высокоточного попадания в склад боеприпасов, которые в последствие детонируют, но при ударе по войскам или сооружениям инфраструктуры мощи нет, и ущерб будет незначительным. Это подтверждают недавние обстрелы Антоновского моста в Херсоне. После удара объект был не сильно поврежден.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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