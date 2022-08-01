Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харькове

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 100

В Минобороны РФ отметили: потери в украинской армии настолько велики, что националистам ничего не остается, кроме как массово оставлять боевые позиции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Благодаря высокоточному удару Вооруженных сил (ВС) России в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — добавил Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой народной республики (ДНР) подавлено восемь взводов РСЗО «Град».

Также, как отметили в министерстве обороны РФ, на запорожском и харьковском направлении зафиксировано массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава. Всему виной большие потери. Всего с начала специальной военной операции России по защите Донбасса уничтожено более 15 тысяч единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда ВС России уничтожат все американские РСЗО HIMARS на Украине.

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