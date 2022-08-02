Неуловимая старушка: Пелоси путает следы и нагнетает обстановку вокруг Тайваня

Спикер Конгресса США Пелоси может посетить Тайвань вечером 2 августа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds / Keystone Press Agency; 5-tv.ru

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Информация о визите Ненси Пелоси в Тайвань постоянно меняется, но, похоже, США решительно намерены проверить Китай на прочность.

Ненси Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США, но окончательное решение остается за ней. Об этом заявил официальный представитель Белого дома.

Однако, азиатское турне спикера Палаты представителей Конгресса уже вызвало скандал и рост напряжения в регионе.

Как выяснили журналисты, Пелоси может прибыть уже в ближайшие сутки. Даже называется отель, где она заночует.

Пекин заявил, что не потерпит несогласованных визитов и стягивает военные корабли к Тайваню. Штаты в ответ перебросили туда военный флот, включая атомный авианосец.

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