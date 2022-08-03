Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной: «Фейерверк от Паши»
Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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По словам одной из подписчиц теледивы, та отдыхает с неким Павлом. Так ли это на самом деле?
Поющая ведущая Ольга Бузова сейчас отдыхает на Красной Поляне. Недавно она выложила в социальные сети видео с салютом, после которого подписчики стали узнавать, сама ли она заказала для себя такую красоту. Одна из девушек-комментаторов написала, что мероприятие подарил ей некий Паша.
«Фейерверк от Паши», — написала якобы осведомленная леди.
По старым постам теледивы понятно, что Бузова отдыхает в Сочи с Павлом Буниным, у которого на странице в Instagram* есть фотографии с женой и ребенком. Неужели Ольга стала разлучницей и увела мужчину из семьи?
Однако не все подписчики настроены оптимистично по отношению к личной жизни певицы.
«Всю жизнь ожидаешь встречи с Кем-то, кто поймет тебя и примет таким, какой ты есть. А в самом конце обнаруживаешь, что этот Кто-то всегда с тобой. И это — ты сам», — написал один грустный комментарий другой подписчик.
Таким образом фанат намекнула на то, что Ольга устраивает сама себе праздники.
Сейчас Бузова отдыхает в крутом банный комплекс, куда ее привезли на Geländewagen, а обслуживающий персонал выстроился у входа. Кстати, в Сочи телеведущая не только отдыхает, но и постигает азы большого тенниса.
Как ранее писал 5-tv.ru, Бузову уличили во вранье по поводу стоимости ее нового дома. Накануне она похвасталась подписчикам, что купила его за 100 миллионов рублей. Однако риелтор Юрий Паршиков считает, что жилище стоит дешевле.
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