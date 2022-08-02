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Хотела казаться круче? Бузова завысила стоимость дома своей мечты в несколько раз

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 19

Бузова завысила стоимость дома своей мечты в несколько раз

Хотела казаться круче? Бузова завысила стоимость дома своей мечты в несколько раз

Фото: Telegram / byzovahouse

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Тема:
Ольга Бузова

Новый особняк хоть и красив, но цена его совсем не 100 миллионов рублей, уверены эксперты в области недвижимости.

Певицу Ольгу Бузову уличили во вранье по поводу стоимости ее нового дома. Накануне она похвасталась подписчикам, что купила его за 100 миллионов рублей. Особняк она назвала жилищем своей мечты — там имеется бассейн, зона для барбекю, паркинг, внутри — евроремонт и есть где разбежаться, на 250 квадратах. Вокруг коттеджа — живописные виды — горы, лес и до моря всего 45 километров.

Правда, покупка не так дорога, как заявляет об этом певица. Так считает риелтор Юрий Паршиков.

«Если оценивать стоимость того дома, на фоне которого Бузова позирует, я склоняюсь к тому, что его стоимость не более 75 миллионов рублей. Но, скорее всего, цена и вовсе составляет 35 миллионов», — цитирует эксперта Telegram-канал «Звездач».

Риелтор добавил, что такая цена объясняется тем, что дом выставлен на срочную продажу. Так что в умении приврать Ольге тоже можно позавидовать. Возможно, так она хотела не столько похвастаться своими финансовыми возможностями, сколько в очередной раз привлечь к себе внимание. А это у Ольги тоже искусно получается, как у скандальной балерины Анастасии Волочковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова показала себя в образе леди, оголив грудь.

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