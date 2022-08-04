Военные отмечают: с момента получения координат до поражения целей проходит не более трех минут. Поразительные результаты!

Подразделения Восточного военного округа уничтожили опорные пункты ВСУ. Удар нанесли из расчетных комплексов «Искандер». С момента получения координат до запуска целей прошло не больше трех минут.

Получать координаты целей командиры расчетов могут прямо во время марша. Это особенно важно для ударов по технике противника — запустить ракету необходимо до того, как ВСУ покинут свои позиции.