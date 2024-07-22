«Плюс или минус»: в Кремле оценили кандидатуру Харрис на пост президента США

Какую политику она ведет в контексте российско-американских отношений?

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис прежде делала заявления, которые содержали недружественную по отношению к России риторику. Других действий в рамках двусторонних отношений с ее стороны не было. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или минус мы не фиксировали до сих пор», — сказал он, оценивая кандидатуру Харрис на должность президента США в контексте российско-американских отношений.

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После начала спецоперации на Украине Харрис много раз объясняла, почему Штаты поддерживают Незалежную. Одно из последних своих заявлений по этому поводу она сделала в июне 2024 года на конференции в Швейцарии. По ее словам, поддержка Киева — не благотворительность, а значит, народ Украины и его будущее находятся в сфере стратегических интересов Вашингтона.

Накануне, 21 июля, Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он намерен доработать свой действующий срок до конца. При этом Байден поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост президента США от демократов.

«Я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы (Харрис. — Прим. ред.) на пост кандидата от нашей партии в этом году», — написал он в соцсетях.

Он призвал демократов объединиться, чтобы не дать кандидату в президенты США Дональду Трампу занять кресло в Белом доме.

Спустя несколько часов после этих слов Харрис подала уведомление о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию Штатов. Сама политик заявила, что намерена выиграть номинацию от Демпартии. Она также поблагодарила Байдена за выраженную ей поддержку. Предвыборный штаб Джо Байдена стал называться «Харрис в президенты».

Как уже прежде писал 5-tv.ru, теперь в рамках президентской гонки демократам придется преодолеть разрыв между Харрис и Трампом. Для этого было объявлено об инвестировании 15 миллионов долларов в предвыборную кампанию в семи штатах.

Харрис, вероятно, 19 августа будет объявлена кандидатом в президенты от Демпартии на выборах 5 ноября 2024 года. За оставшееся время ей придется сделать все возможное, чтобы не потерять избирателей. Самым верным способом победить Трампа для Харрис будет следование предвыборной программе своего предшественника, так как к ней у избирателей претензий не было, в отличие от возраста и физического состояния кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки.