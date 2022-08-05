Минобороны показало работу расчетов беспилотников «Орлан-10» в Донбассе

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Беспилотники «Орлан» очень многофункциональны. Они помогают и отслеживать пожары, и мониторить границы, и искать людей. Но лучше всего они работают, как инструмент разведки.

Первыми противника обнаруживают операторы беспилотников. Именно по их наводке открывают огонь артиллеристы.

Дроны не только передают информацию о расположении боевой техники и складов националистов, но и фиксируют последствия ударов.

Причем, все это происходит в условиях радиоэлектронной борьбы — ВСУ постоянно ставят помехи. Поэтому на наших беспилотниках стоит новая система шумоподавления.

Тема:
Специальная военная операция России
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