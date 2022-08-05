Первыми обнаруживают боевиков: как работают на Донбассе российские дроны
Минобороны показало работу расчетов беспилотников «Орлан-10» в Донбассе
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Беспилотники «Орлан» очень многофункциональны. Они помогают и отслеживать пожары, и мониторить границы, и искать людей. Но лучше всего они работают, как инструмент разведки.
Первыми противника обнаруживают операторы беспилотников. Именно по их наводке открывают огонь артиллеристы.
Дроны не только передают информацию о расположении боевой техники и складов националистов, но и фиксируют последствия ударов.
Причем, все это происходит в условиях радиоэлектронной борьбы — ВСУ постоянно ставят помехи. Поэтому на наших беспилотниках стоит новая система шумоподавления.
- 5 авг
- Зеленский разругался со своими подчиненными из-за западных денег
- 5 авг
- Армия РФ впервые использовала на Украине снайперскую винтовку «Опустошитель»
- 5 авг
- ВС РФ обезвредили украинскую группу диверсантов в Херсоне
- 5 авг
- Политолог рассказал, что изменится в мире после завершения спецоперации
- 4 авг
- На брошенных позициях ВСУ обнаружили наркотические медпрепараты
- 4 авг
- Ад в Донецке: в центре города женщину и ее внучку разорвали на части снаряды ВСУ
- 4 авг
- Три бригады ВСУ утратили боеспособность и отступили со своих позиций
- 4 авг
- До 400 украинских военных ликвидировано ударом в районе Константиновки в ДНР
- 4 авг
- Националисты используют женщин с новорожденными в качестве живого щита
- 4 авг
- Точное попадание: как боевые «Искандеры» работают по позициям ВСУ на Украине
Читайте также
83%
0.02 61.09
-0.03
Нашли ошибку?