Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Боялся, но делал свое дело: почему Разин избегал встречи с Шатуновым

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 27

Композитор Кузнецов объяснил страх Разина перед Шатуновым алчностью

Боялся, но делал свое дело: почему Разин избегал встречи с Шатуновым

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Умер Юра Шатунов

Продюсер «Ласкового мая» ради денег готов был переступить любые нормы морали?

Композитор Сергей Кузнецов рассказал, почему продюсер Андрей Разин боялся Юру Шатунова. Оказывается, дело в деньгах. Продюсер плодил в Москве двойников звезды «Ласкового мая» и не хотел делиться выручкой с артистом.

«Я приехал из Москвы в интернат к Юре Шатунову. Рассказал, что появились двойники „Ласкового мая“. Причем не один, а несколько. Шатунов сказал, что поедет в Москву. Мы позвонили Разину по телефону. Разин был против. Сказал, не брать Юру. Кричал, что это преступление», — рассказал композитор на YouTube-канале Андрея Кудрявцева.

Он добавил, что вопреки желанию Разина, все-таки принял решение в пользу Юры и привез его в столицу. На Казанском вокзале их встретил сам продюсер. Хоть был и не рад молодому артисту и даже его боялся, рассказывает Teleprogramma.pro.

«Он был испуган, что я Юру привез. Шатунова оформили в интернат № 24 в Москве. Мы сделали профессиональный альбом. С нормальной аранжировкой. В 1988 году поехали с концертами по стране. Первый город был Барнаул», — вспомнил Кузнецов.

Юра Шатунов умер от обширного инфаркта 23 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но медики не смогли его спасти. Певцу было всего 48 лет. Часть его праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другая же была отправлена в Германию, где артист жил со своей семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому, по мнению Сергея Кузнецова, достанутся песни Юры Шатунова.

Тема:
Умер Юра Шатунов
4 авг
Вдова, дети или Разин: кому достанутся все песни Юры Шатунова
1 авг
Фанаты Шатунова рассказали о нападении на вдову музыканта в Германии
1 авг
Отказ: уголовного дела по факту смерти Юры Шатунова не будет
1 авг
«Изменил всю его жизнь»: Разин почтил память Юры Шатунова на сороковины
1 авг
Прямая трансляция с панихиды на 40-й день со смерти Юры Шатунова
31 июл
Море белых роз и последний стих: как выглядит могила Шатунова накануне сороковин
28 июл
У Юрия Шатунова после смерти обнаружились долги
28 июл
Максимум, год-полтора: что показали результаты вскрытия Юры Шатунова
26 июл
Стало известно, почему Юра Шатунов не перевозил семью из Германии на родину
26 июл
Шатунов получал угрозы от Разина незадолго до смерти: «В порошок сотру!»
+28° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

17:28
Жительница Сахалина метнула в мэра плесневелый ботинок и получила квартиру
17:23
Политолог: Зеленский боится переворота, но США натянули ниточки
17:19
Путин подписал указ о спецмерах в энергетике к недружественным странам
17:18
На Запорожской АЭС после обстрела ВСУ возник пожар
17:15
Меньше гендеров, больше рейнджеров: Орбан в США разгромил западные ценности
17:12
Откусанное ухо и море слез: четырехлетнюю девочку чудом спасли от собаки в Хакасии

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Дилетанты «за рулем» и солдаты в истерике: слиты данные о состоянии ВСУ
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год