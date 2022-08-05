Боялся, но делал свое дело: почему Разин избегал встречи с Шатуновым
Композитор Кузнецов объяснил страх Разина перед Шатуновым алчностью
Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev
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Продюсер «Ласкового мая» ради денег готов был переступить любые нормы морали?
Композитор Сергей Кузнецов рассказал, почему продюсер Андрей Разин боялся Юру Шатунова. Оказывается, дело в деньгах. Продюсер плодил в Москве двойников звезды «Ласкового мая» и не хотел делиться выручкой с артистом.
«Я приехал из Москвы в интернат к Юре Шатунову. Рассказал, что появились двойники „Ласкового мая“. Причем не один, а несколько. Шатунов сказал, что поедет в Москву. Мы позвонили Разину по телефону. Разин был против. Сказал, не брать Юру. Кричал, что это преступление», — рассказал композитор на YouTube-канале Андрея Кудрявцева.
Он добавил, что вопреки желанию Разина, все-таки принял решение в пользу Юры и привез его в столицу. На Казанском вокзале их встретил сам продюсер. Хоть был и не рад молодому артисту и даже его боялся, рассказывает Teleprogramma.pro.
«Он был испуган, что я Юру привез. Шатунова оформили в интернат № 24 в Москве. Мы сделали профессиональный альбом. С нормальной аранжировкой. В 1988 году поехали с концертами по стране. Первый город был Барнаул», — вспомнил Кузнецов.
Юра Шатунов умер от обширного инфаркта 23 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но медики не смогли его спасти. Певцу было всего 48 лет. Часть его праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другая же была отправлена в Германию, где артист жил со своей семьей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому, по мнению Сергея Кузнецова, достанутся песни Юры Шатунова.
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