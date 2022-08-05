Образ президента Украины Владимира Зеленского, который создали западные и украинские СМИ является только образом и не соответствует в действительности. Об этом рассказала телеведущий британского канала Sky News Кори Бернарди.

Он уверен, что Зеленский в реальности не является тем человеком, каким его пытаются показать в СМИ.

«Он всюду снимается в зеленой армейской майке. Это часть его образа — человек действия», — говорит репортер.

По словам британского тележурналиста, зарубежные СМИ создали для украинского лидера образ «второго Уинстона Черчилля» и «героя, спасающего собственный народ» от России.

Тем не менее эти же СМИ, как отметил Бернарди, замалчивают все ужасы, которые происходят при правлении Владимира Зеленского с этническими русскими на украинских территориях. Также журналист напомнил, что на Украине наиболее крупная русская община за пределами России.

Русские вынуждены жить на Украине «компактно, находясь несколько лет на военном положении», несмотря на то, что они составляют существенную часть населения страны. При становлении неонацистского киевского режима на Украине давление на русских только усилилось.

Кроме того, британский корреспондент обвинил Зеленского в поддержке экстремистского националистического объединения «Правый сектор»**, командир которого хвалился тем, что кормил свои волков костями русских детей.

«Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты», — сказал Бернарди.

Журналист напомнил о заявлении Зеленского про националистическую группировку «Азов»*** — он назвал ее «одним из подразделений ВСУ» и закрыл глаза на их действия, отметив, что участники подразделения «такие, какие есть».

Также телеведущий отнес стремление Киева вступить в НАТО к разряду провокаций против Москвы. И припомнил саботаж Минских соглашений, запрет на использование русского языка на Украине, преследования политических оппонентов и съемки для обложек модных журналов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский боится государственного переворота и с радостью бы сбежал из страны, если бы не его зависимость от США.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

**«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещена в РФ.

***«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.