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Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 101

Ровно 77 лет назад атомная бомба, сброшенная на регион американцами, унесла жизни около двухсот тысяч человек.

Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

Фото: Zuma \ TASS

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Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал писателя Льва Толстого на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки. Прямую трансляцию вел телеканал NHK.

В ходе своей речи Кадзуми Мацуи подчеркнул, что спустя 77 лет после трагедии миру все также угрожает «возрождение картины ада».

«В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: „На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье“», — отметил мэр.

Кроме того, он призвал мировое сообщество создать такое будущее, в котором «все кнопки запуска ядерных ракет придут в бездействие».

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал Льва Толстого у мемориала жертвам трагедииМэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал Льва Толстого у мемориала жертвам бомбардировки. www.globallookpress.com / XinHua

6 августа 1945 года на Хиросиму бомбардировщиком B-29 была сброшена атомная бомба Little Boy («Малыш»). Она уничтожила около 70 процентов города — взрыв сровнял с землей абсолютно все в радиусе полутора километров.

При взрыве погибло около ста тысяч человек, за полгода это число увеличилось до 140 тысяч. Люди медленно и мучительно умирали от облучения. В последствии атомный яд ощутили на себе даже те врачи или журналисты, которые пробыли в городе всего пару дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти США накануне годовщины трагедии в Хиросиме снова заговорили о применении ядерного оружия.

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