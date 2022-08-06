ВКС России поразили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ под Херсоном
Всего за минувшие сутки в Херсонской области ликвидировано более 500 боевиков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ
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За минувшие сутки благодаря ударам Воздушно-космических сил (ВКС) России удалось поразить пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области в районе Белогорка. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожено свыше 400 националистов», — сказал Конашенков.
Кроме того, под Херсоном в результате ударов высокоточным оружием по боевым позициям ВСУ в Андреевке, Лозовом и Долговом были уничтожены еще более 70 боевиков и около 150 ранены. Таким образом, за сутки Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали более 500 националистов.
Помимо этого под Днепропетровском в результате высокоточного удара ВКС РФ уничтожены более 80 иностранных наемников и 11 единиц военной техники. Также в Запорожской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты восемь дронов. Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 15500 тысяч военной техники.
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