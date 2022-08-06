«Наших ребят калеками возвращают»: боец ДНР рассекретил бесчеловечные пытки националистов

Зверствам противников нет предела — они придумывают самые извращенные наказания для пленных.

Украинские боевики из «Правого сектора»* устаивают бесчеловечные пытки попавшим в плен солдатам Донбасса. Об этом в интервью корреспонденту «Известий» рассказал боец 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР по прозвищу Рэмбо.

По его словам, солдаты союзных сил попадают в плен целыми и невредимыми, а возвращаются от националистов калеками. Ничего подобного не происходит с украинскими военными. Они из плена возвращаются сытыми и здоровыми.

«Плохо то, что мы им отдаем целых ребят: холеных, откормленных, он выходит, здоровается, обнимается… А наших ребят калеками возвращают», — поделился Рэмбо.

Собеседник отметил, что творить столь ужасные вещи могут только нелюди. Другого объяснения зверствам противника нет.

«Человек не может такое делать, так издеваться над другим человеком. В бою убил — убил, выжил — попал в плен», — добавил он.

Кроме того, Рэмбо рассказал, что среди националистов «Правого сектора» * есть особый отряд. Его называют «единорожками», а узнать их можно по свастике с изображением мифического животного. И носят его боевики-гомосексуалисты.

«Главное, к „единорожкам“ не попасть. Опасные люди. От такого надо точно избавляться», — подчеркнул боец.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о зверствах ВСУ по воспоминаниям жительницы Первомайска. Украинские боевики не стеснялись проникать в дома к мирным жителям и забирать ценные вещи, лишать людей еды и воды, а отступая, грозить убийством.

* — запрещенная в России террористическая организация.