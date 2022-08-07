Более сотни националистов уничтожены в на территории ТЭЦ-3 в Харькове

На территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове ударом ВКС России уничтожено более сотни националистов из 3-й бригады нацгвардии Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, за последние сутки высокоточным оружием были ликвидированы — до 130 военнослужащих 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории сельхозпредприятия в ДНР. До 70 военных погибли после удара по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Дзержинске ДНР, а также три установки «Гвоздика».