Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации

Глава Белгородской области привез в подарок президенту несколько плиток лакомства, названного в честь юного российского патриота.

Президенту России Владимиру Путину рассказали о мальчике Алеше из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал российских воинов, направляющихся в зону спецоперации, а теперь в его честь выпустили шоколад «Алешка».

О юном патриоте и названном его именем лакомстве главе государства сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. На встречу с Путиным он специально захватил шоколадки в качестве подарка от региона.

По словам Гладкова, восьмилетний мальчик Алеша Павличенко живет в селе Веселая Лопань под Белгородом. Когда началась российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса, он постоянно выбегал на дорогу и приветствовал военные колонны.

«Когда они шли, он вставал [у дороги] и отдавал им честь. Кто-то его снял [на видео], и выложил в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда увидел, что колонны идут, а на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слез», — рассказал Гладков.

Он добавил, что когда кондитеры из Старого Оскола узнали историю мальчика Алеши, то решили сделать шоколадки в его честь. В свою очередь Путин поблагодарил Гладкова за подарок от Белгородской области.

Впервые шоколад «Алешка», созданный в честь юного патриота из Белгородской области, был представлен на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Под этикеткой с мальчиком в шлеме танкиста — темный, наиболее полезный для восстановления сил шоколад. Первую его партию раздали раненым солдатам и отправили на передовую. Достался экземпляр, конечно, и народному герою Алеше. В магазине такую плитку не купишь, но, возможно, успех первой партии вдохновит кондитеров на запуск серии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчика Алешу из Белгородской области, который приветствовал колонны российских военных и прославился благодаря интернету, торжественно приняли в ряды военно-патриотического движения «Юнармия».