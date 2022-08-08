Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 113

Белгородский губернатор Гладков рассказал Путину историю появления шоколадок «Алешка»

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Глава Белгородской области привез в подарок президенту несколько плиток лакомства, названного в честь юного российского патриота.

Президенту России Владимиру Путину рассказали о мальчике Алеше из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал российских воинов, направляющихся в зону спецоперации, а теперь в его честь выпустили шоколад «Алешка».

О юном патриоте и названном его именем лакомстве главе государства сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. На встречу с Путиным он специально захватил шоколадки в качестве подарка от региона.

По словам Гладкова, восьмилетний мальчик Алеша Павличенко живет в селе Веселая Лопань под Белгородом. Когда началась российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса, он постоянно выбегал на дорогу и приветствовал военные колонны.

«Когда они шли, он вставал [у дороги] и отдавал им честь. Кто-то его снял [на видео], и выложил в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда увидел, что колонны идут, а на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слез», — рассказал Гладков.

Он добавил, что когда кондитеры из Старого Оскола узнали историю мальчика Алеши, то решили сделать шоколадки в его честь. В свою очередь Путин поблагодарил Гладкова за подарок от Белгородской области.

Впервые шоколад «Алешка», созданный в честь юного патриота из Белгородской области, был представлен на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Под этикеткой с мальчиком в шлеме танкиста — темный, наиболее полезный для восстановления сил шоколад. Первую его партию раздали раненым солдатам и отправили на передовую. Достался экземпляр, конечно, и народному герою Алеше. В магазине такую плитку не купишь, но, возможно, успех первой партии вдохновит кондитеров на запуск серии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчика Алешу из Белгородской области, который приветствовал колонны российских военных и прославился благодаря интернету, торжественно приняли в ряды военно-патриотического движения «Юнармия».

Тема:
Специальная военная операция России
8 авг
Дезертирство наемников и массовые потери: ВСК РФ фактически уничтожили «Кракен»
8 авг
«Ненастоящие солдаты»: Пентагон применил на Украине новый план найма боевиков
8 авг
Жители освобожденного Травневого о зверствах ВСУ: «Издевались, делали концлагерь»
8 авг
В Минобороны показали кадры уничтожения украинских дронов расчетами ЗРК «Оса»
8 авг
Три человека погибли при обстреле ВСУ по Петровскому району Донецка
7 авг
Украинские боевики снова обстреляли Запорожскую АЭС ради одной цели
7 авг
Более сотни националистов уничтожены на территории ТЭЦ-3 в Харькове
7 авг
Минобороны РФ показало видео с захваченными «Джавелинами»
7 авг
Су-25 ВСУ уничтожен в ходе воздушного боя под Кировоградом
6 авг
The Guardian написала, что ВСУ превращают добровольцев в пушечное мясо
+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

18:31
Деньги важнее: Меладзе продал большую часть билетов на концерт в Москве
18:17
«Мы должны убивать русских»: пленный рассказал о пропаганде фашизма в рядах ВСУ
17:45
Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации
17:30
«Запечатлелась с ним»: К кому Олег Газманов приревновал супругу
17:20
Директор Бориса Корчевникова прокомментировал потерю слуха у телеведущего
17:11
Актер Соколов защитил Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой

Сейчас читают

В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию — у него отказывают почки
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Надежды все меньше: Борис Корчевников практически лишился слуха
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год