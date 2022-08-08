«Скользкий, мерзкий, тошный персонаж»: Шатунов перед смертью раскритиковал Разина

Пока Андрей Разин пытается сохранить лицо перед общественностью, друзья Юрия Шатунова раскрыли настоящую сущность бывшего продюсера.

Близкие Юрия Шатунова устроили Андрею Разину неприятный сюрприз. 5 августа они обнародовали на официальной страничке покойного артиста одно из его последних интервью с резкими и грубыми комментариями личности Разина, тем самым раскрыв настоящие взаимоотношения между артистами. Исполнитель песни «Розовые розы» откровенно оскорбляет своего бывшего продюсера, ругая его на чем свет стоит. Можно предположить, что видео было снято в период их многолетней тяжбы за авторство над песнями популярнейшего коллектива.

«Разин — это скользкий, мерзкий, тошный персонаж. А для меня лично в этом мире он больше не существует вообще, априори. Потому что он — пустое место, дно», — говорит на видео Юрий Шатунов. — «Кто он такой, чтобы мне что-то запрещать? Какие у него права, какие у него обязанности? Он — пустое место, потому что он — трепло. Если я его увижу, будет плохо».

К слову, привыкший к скандалам продюсер не угомонился после смерти певца и продолжил искать поводы для споров и пересудов. Так, совсем недавно Андрей Разин опубликовал у себя в социальных сетях 40-минутное видео, где подробно рассказал о последнем дне жизни солиста группы «Ласковый май», несколько раз упоминая безуспешные попытки дозвониться до крестного и продюсера певца Аркадия Кудряшова. В своем видеообращении продюсер «Ласкового мая» несколько раз намекнул на якобы причастность Кудряшова к гибели артиста. По мнению Разина, Юрия Шатунова специально кремировали, чтобы скрыть следы преступления.

«Почему Шатунова кремировали? Почему всех убедили, что это была его последняя воля? Вы можете поверить, что Юра, который уже дышал с трудом, просил Кудряшова: „Аркаша, только сожгите меня, пожалуйста“? Думаю, Кудряшов сделал это чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем», — заключил Андрей Разин.

Поклонники артиста бурно отреагировали на интервью любимого певца, раскритиковав шоумена Разина:

«Если у него есть хоть грамм совести, пусть Юркину семью оставит в покое!»,

«Язык не поворачивается назвать Разина Разином… Он Мразин!»

«Клоп!» — негодуют фанаты.

Юрий Шатунов умер от обширного инфракта в ночь на 23 июня этого года во время отдыха на природе. Солиста группы «Ласковый май» срочно доставили на скорой помощи в больницу в Домодедово, но спасти его врачам не удалось. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, а часть развеяна над любимым озером артиста в Германии. Стоит отметить, что ни на похороны, ни на поминки, ни на панихиду на 40-й день после смерти Андрей Разин не явился.