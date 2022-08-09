На дне рождении моей дочери выступал: экс-офицер ВСУ о разрушительности Зеленского

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 74

Экс-офицер ВСУ заявил, что Зеленский ведет Украину к неминуемой гибели

На дне рождении моей дочери выступал: экс-офицер ВСУ о разрушительности Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Украинский кризис

По словам военнослужащего, бывший комик клялся украинцам, что принесет им мир — и своего обещания не сдержал.

Выступления Владимира Зеленского в период актерской карьеры обходились народу дешевле, чем его президентская деятельность, которая ведет страну к неминуемой гибели. Такое мнение выразил бывший офицер ВСУ Сергей Суворов.

Суворов перешел на сторону Российской Федерации при освобождении Херсонской области. Он рассказал, что служил не по своей воле и никогда не держал оружия, а действия украинского президента осуждает.

«Человек который развалил страну, человек который обещал мир. Обещал встать на колени перед Путиным, лишь бы никто больше не погибал», — поделился эмоциями военнослужащий с информационным агентством URA.RU.

Кроме того, он отметил, что не может уважать человека, который за скромные суммы вел корпоративы и прочие праздники, в том числе и день рождения его дочери.

«У меня есть фото, где он у моего ребенка на дне рождения. Я тогда работал в Киеве начальником экологической инспекции. Ребенок родился, и на его крестины приглашали артистов 95-го квартала. Стоило это недорого, точно дешевле, чем сейчас стране обходится этот бедлам», — рассказал Суворов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский потребовал от стран Запада выслать всех граждан с русскими корнями и никогда не пускать их обратно.

Тема:
Украинский кризис
9 авг
Украинцы останутся зимой без отопления из-за бесчеловечной тактики ВСУ
8 авг
И не стыдно: Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами
8 авг
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
8 авг
Артист не справляется: в США ищут замену Владимиру Зеленскому
8 авг
Экс-советник Борреля заявила о риске раскола в Европе из-за Украины
8 авг
Байдену рассказали о возможности остановить Зеленского одним звонком
6 авг
Украинские боевики вновь обстреляли жилые районы Энергодара
6 авг
Армия России ликвидировала более 80 наемников под Днепром
6 авг
ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS под Харьковом
6 авг
Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским в Турции
+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.32
-0.05 61.16
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 9 августа

Последние новости

11:20
Добро пожаловать в «нулевые»! Зачем ФБР устроило шоу с обысками у Трампа
11:17
Что взрослые дети должны своим пожилым родителям?
11:12
Лоза прокомментировал сбор средств Ротару: «Оружие за ее деньги»
11:06
IKEA проведет последнюю распродажу 15 августа
10:55
На дне рождении моей дочери выступал: экс-офицер ВСУ о разрушительности Зеленского
10:29
Из-за масштабных пожаров в Югре начали задыхаться жители городов Урала

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Ксения Собчак оценила скандальное выступление Максима Галкина на латышском
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год