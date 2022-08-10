Удар «Градов» по укрепленным огневым позициям ВСУ показали на видео

Эфирная новость 26

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

При наведении расчетов РСЗО были задействованы беспилотники. Артиллерия работает по позициям украинских националистов круглосуточно.

«Грады» российской армии нанесли удар по укрепленным огневым позициям ВСУ. Минобороны показало кадры работы ракетных систем.

Важную роль при выполнении боевых задач играет точное наведение. В этом расчетам помогают операторы беспилотных аппаратов. И после получения разведданных «Грады» наносят удар.

Расчеты «Градов» работают по позициям ВСУ круглосуточно, отмечают в ведомстве, не давая закрепиться на позициях. Как рассказали в Минобороны, даже один залп РСЗО способен остановить наступление. А под массированным огнем, противник уже отступает.

Тема:
Специальная военная операция России
10 авг
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС
10 авг
Военнослужащие 2-го армейского корпуса ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре
9 авг
Военкор «Известий» показал артдуэль между союзными силами и ВСУ в Марьинке
9 авг
Силы ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре
9 авг
Актер Стивен Сигал побывал в разрушенном американскими ракетами СИЗО в Еленовке
9 авг
Кишка тонка: в Киеве признались, что заявления о контрнаступления были фейками
9 авг
Более 300 снарядов для HIMARS уничтожены в Черкасской области
9 авг
Пушилин: помогать восстановлению ДНР приедут строители из Кореи
9 авг
В Минобороны показали, как САУ «Нона» уничтожили более 60 националистов
8 авг
Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации
+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.38
0.06 61.55
0.39
Как прежде не будет! Какие сюрпризы готовит звездопадное полнолуние 12 ав...

Последние новости

6:57
Как прежде не будет! Какие сюрпризы готовит звездопадное полнолуние 12 августа
6:43
Удар «Градов» по укрепленным огневым позициям ВСУ показали на видео
6:29
Евгений Миронов раскритиковал отношение людей к ЭКО: «Как к iPhone»
6:15
Швеция и Финляндия оставили за собой право не размещать ядерное оружие НАТО
6:01
Сомнолог назвала неочевидные правила дневного сна
5:47
Брэда Питта уличили в ведении собственного списка хороших и плохих актеров

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Пока нет Меладзе: звезда «ВИА Гры» начала развлекать иностранцев на курортах
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год