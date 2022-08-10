Адвокат заявил, что в отношении Овсянниковой возбуждено уголовное дело

Против бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Силовики пришли к журналистке с обыском. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов РИА Новостям.

«Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ в ГСУ СК России», — рассказал он.

Захватов добавил, что уголовное дело заведено за фейки о российской армии.

Овсянникова несколько раз была оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России. Так, 1 июня в отношении нее был составлен административный протокол за появление в прямом эфире с антивоенным плакатом. После этого журналистка уехала в Германию и устроилась в немецкую газету Die Welt, но спустя три месяца издание расторгло с ней контракт. Позже, 4 июля, она заявила о возвращении в Россию.

В конце мюля Мещанский суд Москвы назначил журналистке штраф в размере 50 тысяч рублей. Поводом для составления административного протокола стали негативные комментарии женщины по поводу спецоперации по защите Донбасса, которые она сделала возле Басманного суда.

Как ранее писал 5-tv.ru, Марина Овсянникова попала в черный список украинского сайта «Миротворец».