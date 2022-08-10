Продюсер Гинсбург назвал молчание Лорак причиной отмены ее выступлений в России
Украинцы считают певицу предательницей, променявшей родину на заработки в России. А в нашей стране в ней видят лицемерку, считает продюсер. Это может стоить ей карьеры.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Певица Ани Лорак своим молчанием по поводу российской спецоперации на Украине рискует похоронить собственную музыкальную карьеру. Такое мнение высказал продюсер Владимир Гинсбург в комментарии изданию SOLENKA.INFO.
Продюсер напомнил, что Лорак до сих пор не высказала отношения к происходящим событиям, хотя и украинские, и российские поклонники неоднократно требовали от нее определиться.
Гинсбург уверен, что, если певица и дальше будет пытаться усидеть на двух стульях, то ее карьера пойдет крахом. По словам продюсера, на Украине Лорак считают предательницей, которая променяла родину на заработки в России. В свою очередь для россиян она — лицемерка, которая поддерживает Украину, но боится признать это.
Такая позиция в итоге приведет Лорак к тому, что в России начнут бойкотировать ее концерты, убежден Гинсбург.
А вот продюсер Иосиф Пригожин оправдал невнятную позицию Лорак, назвав критику в ее адрес «охотой на ведьм». Он заявил, что не считает правильным причислять к сторонникам «киевского режима» людей, которые открыто не высказывают поддержку действиям Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ани Лорак отменила все концерты в России, зато выступит в октябре и ноябре в городах Германии и Чехии. Многие посчитали, что таким образом певица проявила свое отношение к спецоперации.
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