Захар Прилепин назвал Ольгу Бузову беспризорницей и призвал ее очеловечить

Телеведущая и певица Ольга Бузова похожа на беспризорного подростка, с которым нужно провести воспитательную беседу. Такое мнение выразил писатель Захар Прилепин. По его словам, вместо негатива и критики следует выбрать перевоспитание звезды, ведь в своей время даже хулиганов и жуликов удалось вернуть на правильный путь.

«Вот знаете, когда была гражданская война, у нас были беспризорники, жулики, воры, проституцией, там, девочки занимались с 12 лет… И из них стали создавать советскую элиту, и к 1941 году она и была создана. Надо работать с молодыми людьми. Вот и мы в спектакль позвали Ольгу Бузову, она у нас „воцерковлялась“ в самом широком смысле», — приводит его слова 7Дней.ru.

Однако у самого Прилепина «окультурить» певицу не удалось. Ведь именно он решился на приглашение Бузовой в спектакль «Чудесный грузин», когда театром МХАТ руководил Эдуард Бояков. Однако в то время начальство сменилось, художественного руководителя сняли, да и сам писатель ушел оттуда, поэтому спектакль с телеведущей канул в небытие.

«Ну а что нам теперь — утопить Бузову в луже? Надо с ней что-то делать, как-то общаться, разговаривать, объяснять ей что-то, очеловечивать ее… Как на поруки раньше хулигана какого-то брали», — отметил он.

С того момента мнение мастера слова не изменилось, он уверен, что 36-летнюю Ольгу можно исправить, если поработать с ней в театрах. Хотя, другой представитель российского шоу-бизнеса более категорично относится к звезде шоу «Дом-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Иосиф Пригожин возмутился существованию Ольги Бузовой как музыкальной личности.