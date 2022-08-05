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Пригожин раскритиковал музыку Бузовой: «Меня бесит»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Пригожин возмущен из-за существования Бузовой как музыкальной личности

Пригожин раскритиковал музыку Бузовой: «Меня бесит»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Ольга Бузова

Подходящим для любви общественности исполнителем оказался Олег Газманов, творчество которого наполнено патриотизмом.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал деятельность певицы Ольги Бузовы. По его мнению, она не должна влиять на общественность с точки зрения музыки, а тем более формировать своим творчеством музыкальные предпочтения у публики.

«Ольга Бузова мне ничего плохого не сделала, персонально к ней я лично отношусь нормально. Но меня бесит то, что ее моделируют как личность, формирующую музыкальные вкусы. Я воспитывался на таких музыкантах, как Стинг, Майкл Джексон, Лучано Паваротти. Я за искусство в музыке», — приводит его слова Teleprogramma.pro.

Примером для подражания, по словам продюсера, является исполнитель Олег Газманов. Именно такой артист должен занимать лидирующую позицию в формировании общественных музыкальных вкусов. Такие преимущества ему дает исполнение патриотических песен. Также, по мнению Пригожина, именно такие исполнители как Газманов создают музыкальную платформу.

А вот весомая часть поклонников Бузовой может не согласиться со мнением мужа певицы Валерии. На данный момент поющая телеведущая является рекордсменом по количеству подписчиков: их у нее баснословные 16 миллионов.

Однако любят звезду «Дома-2» вовсе не за душевные песни, ведь именно из-за них артистка регулярно сталкивается с критикой. Вероятно, сумасшедший интерес аудитории к Ольге вызван ее эпатажным поведением. Например, ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова показала подписчикам грудь на фоне елки.

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