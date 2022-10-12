Шанс на выбывание: кто «уберет» Зеленского с поста президента Украины

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 13 592

Политолог Марков предрек возможное скорое свержение Зеленского

Шанс на выбывание: кто «уберет» Зеленского с поста президента Украины

Фото: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko

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Можно ли понимать призыв Байдена к Зеленскому не жаловаться как намек на скорое «увольнение»?

Вашингтон может лишить Владимира Зеленского президентского кресла, но при определенных обстоятельствах. Их в интервью с изданием «Вечерняя Москва» озвучил политолог Сергей Марков.

По его мнению, украинский политик должен для начала испортить отношения с США, а произойдет это, если Зеленский начнет гнуть свою линию.

«Чисто гипотетически, если Зеленский начнет гнуть свою линию, которая не по нутру западному миру, то есть шанс быть устраненным», — отметил Марков.

Однако добавил, что такой сценарий маловероятен. Все эти годы президент Незалежной беспрекословно танцует под дудку Белого дома, там для него все свои.

«С чего это вдруг Зеленскому, который прилежно выполнял любые заокеанские приказы, должно стукнуть в голову пойти против своих же?» — говорит политолог.

По его словам, даже нет никаких предпосылок того, что президент Украины вдруг изменит тактику. А тот факт, что Байден попросил его не жаловаться на недостаточную помощь США, ни о чем не говорит — хозяин в этом диалоге барин. Да и убийство Дарьи Дугиной, которое, по мнению зарубежных СМИ вызвало напряженность в отношениях между союзниками, вряд ли выльется во что-то более серьезное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда может наступить энергетический коллапс на Украине.

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