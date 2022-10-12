Бросают на убой с фальшивыми бронежилетами: что происходит на позициях ВСУ

Некоторые «находки» на оставленных украинских позициях не просто удивляют, но даже пугают. Украинское командование бросает людей на передовую без подготовки и без амуниции. Только патроны и идеология.

Украина, похоже, отправляет своих бойцов на фронт в фальшивых бронежилетах. Военкор «Известий» Денис Кулага побывал на брошенных позициях ВСУ под Артемовском, он же Бахмут, и увидел, с чем воюют украинские военные.

«Для понимания обстановки на данном фронте: вот там, за терриконом, уже стоят вражеские подразделения. Оттуда же мы и слышим звуки постоянного выхода артиллеристских снарядов. Ну и, соответственно, в той стороне сейчас ведется контактный бой», — на фоне украинских позиций рассказывает корреспондент.

Вместе с российскими военными, пригибаясь, журналисты прошли по уже бывшим окопам ВСУ. Проходя вот такими лабиринтами, они вышли на первый блиндаж, который был установлен явно не во время проведения СВО.

Найденная грамота бойца 30-й отдельной механизированной бригады подтверждает эту мысль, она датирована 2021 годом. Получается, Украина, которая якобы не планировала нападать на Донбасс, возводила крупные фортификационные сооружения в глухом тылу задолго до военной спецоперации.

Из удивительного то, как все здесь обустроено: каждый блиндаж оснащен электричеством, некоторые стены даже заштукатурены. А самое интересное — это немаленький блиндаж 10 на 10. Здесь целые лабиринты вот таких подземных ходов.

В каждом помещении есть печь-буржуйка и спальные места. Стены исписаны рунами и свастикой. Видны нацистские символы. Судя по логотипу, это украинские подразделения ВДВ, и здесь находились боевики, обученные защищаться от танков.

Рядом валяется вооружение украинских птурщиков. Неиспользованное, но заметно обгоревшее. На бывших пулеметных дотах нацистский лозунг «Слава Украине», правда, теперь с русским ответом на него.

Видно, что противники пытались дать бой на этой территории. Лежат отстрелянные ленты. Самое главное, тут не только патроны, но и гильзы. Они пытались отстоять эту территорию, но не вышло — пришлось бежать.

Сгоревшие остатки пулеметов и АГС, здесь же нашли части уничтоженных автоматов Калашникова. По периметру лежат брошенные бронежилеты. Последняя находка привела наших бойцов в недоумение. Вместо бронеплит в средство защиты был вставлен муляж.

Где-то нашлись выстрелы от РПГ, а где-то и раритетные, еще советские ручные гранаты. Им бы самое место в музее. Но, как оказалось, этим Украина снабжает свои передовые отряды.

Из современного — коробки с западными приборами ночного видения с инвентарным номером, которые теперь послужат для наших бойцов. Также нашим военным досталось огромное количество вооружения в виде патронов для автоматов и АГС, а также 120 миллиметровые мины.