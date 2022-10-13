Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 582

Всего вывезено из зоны боевых действий порядка 16 человек.

Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные организуют эвакуацию для гражданского населения из зоны боестолкновения. Об этом сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

«Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители города Артемовск, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», — добавил он.

Гражданских отвозят в населенный пункт Первомайск ЛНР, а уже оттуда — в тыл Донецкой народной республики.

Представитель администрации отметил, что люди последние дни находились в ужасных условиях: без света, воды и почти без продуктов питания.

Эвакуация проходила преимущественно в ночное время из-за опасений, что украинские войска с дронов могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

А риски были. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинские боевики обстреляли автобус с гражданскими.

Тема:
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