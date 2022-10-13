Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

Российские военные организуют эвакуацию для гражданского населения из зоны боестолкновения. Об этом сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

«Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители города Артемовск, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», — добавил он.

Гражданских отвозят в населенный пункт Первомайск ЛНР, а уже оттуда — в тыл Донецкой народной республики.

Представитель администрации отметил, что люди последние дни находились в ужасных условиях: без света, воды и почти без продуктов питания.

Эвакуация проходила преимущественно в ночное время из-за опасений, что украинские войска с дронов могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

А риски были. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинские боевики обстреляли автобус с гражданскими.