Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара
Всего вывезено из зоны боевых действий порядка 16 человек.
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Российские военные организуют эвакуацию для гражданского населения из зоны боестолкновения. Об этом сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.
«Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители города Артемовск, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», — добавил он.
Гражданских отвозят в населенный пункт Первомайск ЛНР, а уже оттуда — в тыл Донецкой народной республики.
Представитель администрации отметил, что люди последние дни находились в ужасных условиях: без света, воды и почти без продуктов питания.
Эвакуация проходила преимущественно в ночное время из-за опасений, что украинские войска с дронов могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.
А риски были. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинские боевики обстреляли автобус с гражданскими.
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