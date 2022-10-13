Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 705

Националисты покидают позиции, бросая военных и раненых, пока их планомерно уничтожают войска РФ и союзные силы.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Россия поразила четыре опорных пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах», — сказал генерал-лейтенант.

Также Конашенков добавил, что боевики попытались форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, однако под огнем российской артиллерии неонацисты отступили. До этого сообщалось, что союзные силы начали мощное наступление под Артемовском в то время, как националисты стали оставлять позиции, бросая погибших и раненых.

Россия продолжает проведение спецоперации в Донбассе с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия сорвала атаку ВСУ в Херсонской области.

Тема:
Специальная военная операция России
14 окт
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
14 окт
Задержанный в Херсонской области пособник ВСУ раскаялся и зауважал русскую армию
14 окт
В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска
14 окт
Забудьте про Starlink: Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины
14 окт
Компания Danone окончательно уходит из России
14 окт
Глава МИД Украины объяснил, чем завершится конфликт с Россией
14 окт
Под надежной охраной: что происходит в самом сердце Запорожской АЭС
14 окт
За слова не отвечал: ЕС возмутила позиция Борреля насчет угроз России
14 окт
Европу ждет кошмарное будущее из-за потакания интересам США
14 окт
До связи! Илон Маск намерен отключить интернет на Украине «за неуплату»
+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога
15:10
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
15:05
Задержанный в Херсонской области пособник ВСУ раскаялся и зауважал русскую армию

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика